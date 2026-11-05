Lynda Díaz habló de las infidelidades que sufrió y reveló si ella puso o no cuernos alguna vez

Lynda Díaz se refirió a un tema bastante delicado y personal en una nueva transmisión en vivo que hizo este miércoles por Instagram.

La exmodelo y expresentadora habló con transparencia sobre las infidelidades que sufrió y reveló si ella, alguna vez, le puso los cuernos a alguna de sus anteriores conquistas.

LEA MÁS: Piloto fallecido en el accidente de Florida, en el que involucraron a Lynda Díaz y a Coco Roper, estuvo en Costa Rica

“Vamos a hablar de cuernos”, advirtió la empresaria, quien dijo que la palabra “cuernos” suena pesada.

Lynda Díaz aceptó que en el pasado le fueron infiel y que ella también fue infiel. (redes/Instagram)

Le pusieron los cuernos y los ha puesto

“A mí me los han pegado varias veces y en el pasado yo también los pegué. Creo que es de humanos, lo que pasa cuando nos pegan cuernos es que nuestra autoestima y nuestro sentir se van por el piso”, mencionó Lynda.

Díaz dijo que a ella le fueron infiel muchas veces. “Los puedo lijar a la redonda”, afirmó con humor en alusión a los cuernos que se cargó por años.

“Sé quiénes fueron (los que le fueron infieles) y con quiénes fueron. Lo que pasa es que las mujeres hoy en día estamos más despabiladas con eso. Las actitudes delatan al hombre más rápido que a una mujer.

LEA MÁS: Lynda Díaz se despide de su lujosa mansión en Miami y se muda a una casa con lago, muelle y canopy

“Yo llevo muchos años de bien portada, pero en mis años mozos sí pegué cuernos; tampoco fueron muchos, pero sí con unos dos”, reconoció Lynda.

Lynda Díaz lleva cuatro años de casada con el empresario Anthony Alfonso, con quien vive muy feliz. (Redes/Instagram)

En dos matrimonios

Detalló que en sus dos matrimonios anteriores fue víctima de infidelidad por más de una vez pero, “yo me hice la loca”.

“Cuando sucede esto uno llora, se derrumba y piensa que jamás va a superar eso y se va a echar a llorar, pero aparte de eso es la autoestima, sentir por qué a mí me pasó esto y no se trata de que tengas buen cuerpo o seas bonita, no. En realidad la belleza no te garantiza que no te van a pegar cuernos. En ese tiempo era más joven y siempre me he mantenido muy cuidadita y todo y (aun así) me los pegaron, entonces no significa nada (la belleza física con la infidelidad)”, afirmó.

Lynda aceptó que en esos tiempos se sintió fea y poco atractiva y comenzó a hacer cosas para lucir más guapa, un error que cometió pues considera que la infidelidad no se comete por esas razones, sino que mucha gente la practica como si fuera un deporte.

LEA MÁS: Lynda Díaz promete soltar la lengua en nuevo proyecto: “Cuando la suelto, esto tiembla”