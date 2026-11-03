Piloto fallecido en el accidente de Florida, en el que involucraron a Lynda Díaz y a Coco Roper, estuvo en Costa Rica

Nathalia Gadelha Filgueiras, la joven copiloto, de 20 años, que murió en el accidente de Florida, estuvo de vacaciones en Costa Rica. (redes/Instagram)

La tragedia aérea ocurrida en Florida, Estados Unidos, sigue dando de qué hablar y ahora un detalle relacionado con Costa Rica llama la atención, pues Nathalia Gadelha Filgueiras, la joven copiloto, de 20 años, que murió en el accidente, había visitado nuestro país recientemente.

La joven vino a disfrutar de unos días de vacaciones en julio de este año, según el registro de sus redes sociales, tras viajar junto a su pareja a Guanacaste. Durante su visita compartió fotografías de su paseo por las playas de la zona.

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Nathalia fue identificada por su familia como la copiloto del Learjet 60 que se estrelló el domingo 1º de noviembre en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.

En el accidente aéreo de Florida ocurrido este 1 de noviembre se murieron 9 personas. (redes/Instagram)

La joven había obtenido su licencia de piloto a los 17 años, incluso antes de sacar la de conducir. De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y había convertido la aviación en su profesión.

La foto de Lynda Díaz y su hija Coco Roper apareció en una página en internet como si fueran víctimas del accidente aéreo de Florida, 1 de noviembre 2026. (redes/Instagram)

El accidente también tomó relevancia en Costa Rica luego de que una página en redes sociales publicara una fotografía de la empresaria Lynda Díaz junto a su hija Coco Roper, como si ambas estuvieran entre las víctimas del siniestro.

Lynda reaccionó indignada y pidió a sus seguidores denunciar la publicación. “Por favor reporten esto. Nos dan como víctimas del accidente aéreo en Florida. ¡Qué descaro!”, escribió.

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Tanto ella como Coco se encuentran bien y ninguna viajaba en la aeronave como lo publicó la página Aviación Venezolana.

Las otras víctimas mortales fueron identificadas como un empresario tecnológico multimillonario de Texas, Adam Robinson, de 44 años; su esposa Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, su niñera y dos amigos de la pareja.

Nathalia Gadelha Filgueiras estuvo en Guanacaste en julio de este año con su novio. (redes/Instagram)

Ellos viajaban en un Learjet 60, valuado en 2 millones de dólares y alquilado para trasladarse de Austin a las Bahamas, cuando la aeronave se desplomó en el condado de Palm Beach, Florida. De acuerdo con The New York Post, también perdieron la vida Rachael Reed y Charmi Fehr, amigas de la pareja, así como Anita Maria Cetina, quien trabajaba como niñera de sus hijos.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.