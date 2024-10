Lynda Díaz le respondió con todo a una seguidora que la llamó “abuelita”

Lynda Díaz no se escapa de las críticas de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz, participante de Mira quién baila, no aguantó nada cuando una seguidora del programa la llamó abuelita y le dijo unas cuantas cosas más.

LEA MÁS: Lynda Díaz y su hija Coco Roper piden que se les haga un milagrito diferente a cada una

Todo sucedió cuando la página del programa compartió en redes sociales una foto de la cuarta gala, donde se ve la empresaria junto a su bailarín César Abarca, después de la presentación de slowflox que tuvieron.

“Muy bonita, elegante y todo, pero de nada le sirve, porque definitivamente ella tiene toda la razón en decir que es la abuelita del grupo. Se nota ya sus añitos en la pista, no baila absolutamente nada, seguro le duelen las articulaciones, ya ella no tiene la misma energía de los demás que si están mucho más jóvenes”, inició diciendo la seguidora.

La señora además agregó que las prácticas de la empresaria no se demuestran en las galas, y que además queda debiendo mucho en la pista porque se ve muy tiesa, insegura y además nerviosa.

LEA MÁS: Lynda Díaz recibió una inesperada serenata tras su regreso a Teletica y no fue de su esposo

“Se nota que el bailarín la maneja con mucho cuidado para que no se le caiga en media pista”, detalló.

La internauta además comparó a Díaz con Amanda Moncada y Doris Goldgewicht al decirle que ellas bailaban a pesar de tener más a pesar de la edad.

Lynda Díaz y César Abarca en la cuarta gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“En conclusión, esta abuelita, como ella misma se denomina, no baila nada. Su sabor quedó en Puerto Rico, no le hace mérito y no pienso discutirlo con nadie”, concluyó.

La guapa al ver el comentario que por lo visto le afectó no dudo en contestarle.

“Mi corazón, su frustración con su persona, se refleja en ese mensaje. Te deseo buenos días. Si no es de su agrado, ¿para qué me sigue?, sea feliz, la crítica es tu atraso, no el mío. Mujeres destruyendo mujeres, es muy feo. Yo amanecí feliz y te deseo felicidad y amor en tu vida. La vida jamás te traerá éxito. Vivamos y dejemos vivir”, escribió Lynda.

Recordemos que desde que se inició Mira quién baila, la expresentadora ha sido criticada por el público, porque en una de las galas mezcló dos coreografías y por más que los jueces fueron rudos no fue nominada en la tercera gala.