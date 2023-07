Lynda Díaz les responde a quienes la critican por usar lujosas carteras

13/11/2017. Lynda Díaz escribió en su cuenta de instagram. foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

La puertorriqueña Lynda Díaz fue sorprendida recientemente por su esposo, con unos bolsos bastante caros que le regaló.

La guapa se dio cuenta de que fue muy criticada por este detalle tan especial que le dio su pareja, por lo que decidió responder.

Lynda compartió, en su cuenta de Instagram, una imagen que decía: “A esta altura de mi vida, ya no ando llorando por tonterías, ya aprendí a darle la cara a mis errores y convertirlos en lecciones, No me preocupa si me aceptan, si me hablan o me ignoran. Me da igual si paso desapercibida, así vivo más tranquila”.

Con este mensaje, Lynda dejó claro que ya no se preocupa por lo que digan los demás. Ella también escribió: “Si por un par de carteras critican solo digo: si solo supieran”.

Lynda Díaz escribió en su cuenta de Instagram. Captura

Días antes, la expresentadora de 7 Estrellas, había presumido las carteras que le regaló su amado Anthony Alfonso, las cuales valen entre 600 mil colones y un millón de colones.

Estos son los bolsos que le regaló a Lynda Díaz su esposo sin motivo alguno, solo para sorprenderla. Instagram

Los lujosos regalos de su esposo se dieron sin motivo alguno, sin motivo para celebrar una fecha especial y por eso, fue que la guapa estaba tan emocionada, pues no es a cualquiera que le dan esos lindos y lujosos detalles.

Las carteras que le dio Anthony a Lynda son de la marca francesa Balmain, la cual salió al mercado en 1946 y desde entonces se ha convertido en una de las más lujosas y glamurosas del mercado.