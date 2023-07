¡Qué romántico! La sorprendente razón por la que el esposo de Lynda Díaz le regaló dos bolsos carísimos

Lynda Díaz se casó con el farmacéutico estadounidense Anthony Alfonso en abril de 2022. Instagram

Yailin, la más viral no es la única que recibe millonarios regalos sorpresa por parte de su pareja, ya que Lynda Díaz también tiene su propio 6ix9ine en su vida.

La expresentadora de 7 Estrellas presumió en su cuenta de Instagram los regalazos que le hizo su esposo Anthony Alfonso, valorados en millones de colones, pero lo más romántico de todo es que fue sin motivo alguno, solo por puro amor.

La puertorriqueña, quien vivió muchos años en el país, contó que hoy no es su aniversario, ni su cumpleaños ni una fecha especial y que simplemente su pareja quiso sorprenderla con dos bolsos nuevos. ¡Qué romántico!

Cada uno de esos bolsos, de la marca Balmain, pueden costar más de 1000 o 2000 euros; es decir, más de 600 mil o un millón de colones, lujos que muy pocos pueden darse y el galán es uno de ellos.

“Miren qué divino mi esposo, día de ‘nada’ y me sorprende con esto, sin yo antojarme de nada, sin yo decirle que me gustaban, nada, absolutamente nada. Él con una cómplice muy querida de mi casa me traen estas bellezas, explíquenmen ustedes. ¡No hay palabras!, ¡cosa más divina!, te amo, gracias”, dice en el video que compartió al mostrar los lujosos bolsos de mano.

La marca Balmain es francesa y salió al mercado en 1946 y desde entonces se ha convertido en una de las más lujosas y glamurosas del mercado mundial.

Estos son los bolsos que le regaló a Lynda Díaz su esposo sin motivo alguno, solo para sorprenderla. Instagram

En febrero pasado para el Día de San Valentín el romántico cubano también la sorprendió con un lujoso bolsito de edición especial esta vez de la marca Jimmy Choo. El pequeño accesorio tiene un costo de 4.695 dólares; es decir más de 2.600.000 de colones.

Hace unos días la pareja del momento a nivel musical, el rapero 6ix9ine y la dominicana Yailin, se han vuelto tendencia por los lujosos regalos que le ha hecho el estadounidense Tekashi a la exnovia de Anuel para conquistar su corazón.

El bolso de Lynda Díaz se encuentra en la página en casi tres millones de colones. www.jimmychoo.com

Al rapero no le ha importado la millonada que se ha gastado en cada regalo sorpresa para ella, tal y como por lo visto sucede con el marido de Lynda, a quien tampoco le duele gastarse sus dolaritos en bolsos para su mujer.

Lynda se casó en abril del año pasado por cuarta ocasión tras conocer al farmacéutico cubano en Estados Unidos donde vive actualmente y donde viven en una pura miel.