Ojo a la millonada que vale el bolso que le regaló el esposo a Lynda Díaz en San Valentín

La pareja de Lynda Díaz y Anthony Alfonso la pasó más que bien en Italia. Instagram.

La expresentadora Lynda Díaz se mostró más que feliz con lo bien que la pasó con su esposo, el cubano Anthony Alfonso, en donde además de pasear por Italia, recibió un regalo más que cariñoso.

La guapa mostró en sus redes sociales el detallito que tuvieron con ella, el cual demuestra el amor que le tienen porque no cualquiera paga esa millonada.

Lynda Díaz tuvo que salir a pedirles un favor a sus seguidores

“¡Mi día de San Valentín fue perfecto! Mi marido me sorprende con una gran cena y regalos de San Valentín. Me encanta mi edición especial @jimmychoo. Vi este bolso en Venecia y me enamoré del bling. Tampoco puedo esperar a usar mi traje de chef para hornear un buen pastel”, compartió Lynda en sus redes sociales, con un video del viaje, así como del lujoso bolso que le compraron.

El bolso de Lynda Díaz se encuentra en la página en casi tres millones de colones. www.jimmychoo.com

La cartera así como lo dice Díaz, es una edición especial de la prestigiosa marca, que entre otras personalidades patrocina a nada más y nada menos que a Kendall Jenner, la modelo que aparece luciendo los bolsos en la página web.

En la página se puede ver que los más sencillitos y pequeños van desde los $750 (unos 415 mil colones) hasta los casi $5.000 ( poco más de 2,7 millones de colones).

El bolso de Lynda Díaz es bastante cariñoso. Instagram

El de Lynda ingresa en esta última categoría, pues en la web encontramos uno similar al precio de $4.695 (¢2.600.000). Si tomamos en cuenta que es edición especial y lo compró en una tienda en Venecia y no directamente en la página oficial, quizá hayan pagado por encima de los tres millones de colones. ¡Qué botados!

Acerca de la marca, esta es propiedad del diseñador de Malasia, Jimmy Choo, que se ha hecho nombre, gracias a su gran talento y gusto a la hora de hacer zapatos a mano y carteras bastante finas. Incluso, en los 90 era el encargado de hacerle los zapatos a la princesa Diana de Gales, algo que sin duda terminó de catapultar su carrera y lo convirtió en uno de los referentes de la moda a nivel mundial.

Teniendo en cuenta todo esto, a Lynda le tocará andar el bolso día y noche, hasta para ir al gimnasio para hacer valer ese montón de plata que pagaron por él.