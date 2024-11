Lynda Díaz no cerró sus redes y reapareció para contar que ha llorado mucho

Lynda Díaz participó junto al bailarín César Abarca y su esposo Anthony Alfonso siempre llegaba a apoyarla. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz, en la transmisión que hizo el lunes anterior, no solo reveló el porqué decidió renunciar a Mira quién baila (MQB), también aseguró que cerraría sus redes sociales porque necesitaba desconectarse de todo.

Sin embargo, aún sigue con su cuenta de Instagram muy activa y este miércoles volvió a aparecer para contar que ha llorado mucho desde que salió del programa.

La expresentadora de televisión mencionó, a través de una historia en dicha red social, que le tocó llevar a su mamá a una cita del hospital y que ya empezó a decorar su árbol de Navidad.

“Ya sintiéndome mucho mejor. Vean, todavía tengo los ojos un poquito hinchaditos, porque no les voy a mentir, he llorado un poquito, pero ya hoy me siento superbién”, dijo.

Además, comentó que no podía creer la cantidad de mensajes que tiene de mamás y niños apoyándola tras todo lo ocurrido en estos últimos días.

Lynda Díaz confesó que ha llorado mucho

Lynda aseguró que está deseando que llegue la época navideña y confesó a dónde se irá a descansar un tiempo luego de estos dos meses intensos de ensayos, viajes y mucho baile.

“Ahora lo que quiero es que llegue la Navidad, ver a toda mi familia reunida, irme a Colorado (a su casa en Aspen) a disfrutar un rato del lugar que me gusta estar y que me llena de cosas lindas y luego retomar todos mis proyectos, porque tengo bastante trabajo atrasado”, mencionó.

LEA MÁS: Lynda Díaz asegura que Teletica ya no contratará más a la bailarina Yessenia Reyes

Lynda Díaz habló de la relación de César Abarca y Yessenia Reyes

Y por lo visto, tampoco se ha olvidado de sus excompañeros de MQB, porque se topó, cuando manejaba por las calles de Miami, a un hombre haciendo ejercicio y vaciló con que era Luis Montalbert calentando para su baile, aunque sí olvidó que ya está eliminado del programa de Teletica.