Lynda Díaz pide justicia y rogó para que el culpable de violar a su hija vaya a la cárcel

La expresentadora de televisión Lynda Díaz amaneció este miércoles muy brava y por eso sacó las uñas y lanzó fuego, y mucho más, contra el papá de sus hijas Nicole y Lynda Liz, el médico Carlos Solano.

Mediante un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, la puertorriqueña mostró su indignación, decepción y enojo porque el hombre, quien fue sentenciado por la violación de una de sus hijas, el 7 de setiembre del 2021, no está en la cárcel y sí disfrutando de la libertad como cualquier otro.

Lynda señaló que, durante el juicio, el señor llegaba en silla de rueda aduciendo que estaba muy enfermo, con el fin de que no lo sentenciaran o de que, si lo hacían, le dieran casa por cárcel.

LEA MÁS: Exesposo de Lynda Díaz descontará pena de 12 años por violar a su hija

Carlos Solano, exesposo de Lynda Diaz (camisa gris) fue sentenciado en el 2021. (Diana Méndez.)

Al final, la sentencia llegó y fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado, corrupción agravada y violación agravada en perjuicio de su hija Lynda Liz.

Sin embargo, eso no se ha cumplido hasta el momento y Díaz dice estar cansada de que no se haga justicia.

“No es un misterio lo que pasó con el padre de mis hijas, que abusó de ellas por más de 10 años. Después de una lucha de 10 años, salió culpable en dos ocasiones, pero en los últimos juicios él llegaba en silla de ruedas, otro día lo metieron en camilla, con oxígeno, un drama terrible. Con todo esto, el juzgado no le permitió esa técnica para no ir a la cárcel, porque sabían que estaba embarrado.

Lynda Díaz no se ha cansado de pedir justicia para sus hijas. (Diana Méndez.)

“Es una situación incómoda, vergonzosa, pero la vergüenza no es nuestra, sino de él, como violador, y él tendrá que cargar con eso hasta que se muera”, comentó.

Lynda Díaz aseguró que ella se ha leído muchos libros de Derecho y se ha asesorado bastante, por eso está segura que la pena se puede ejecutar.

“Estoy brincando como una madre herida, estoy enojada y en todo mi derecho de hablar. Si no han visto el caso de Carlos, tienen que hacerlo. Bajo ese argumento de enfermedad nadie va a la cárcel, así cualquiera viola, mata y no lo meten a la cárcel”, agregó.

Incluso, puso como ejemplo a uno de los imputados del caso del asesinato de la doctora Cedeño, el empresario Bodaan, quien aún estando en silla de ruedas fue llevado a la cárcel, aunque no ha sido sentenciado.

Dijo que sabe que su expareja está llevando una vida normal y nadie hace nada.

“Este señor está viviendo en unos condominios, tiene su novia, hace sus fiestas, me amenazó de muerte, tenemos audios, entonces qué hago yo, no puedo volver a Costa Rica por miedo a que me maten. Hagan público esto para que el Gobierno de Costa Rica agarre a este desgraciado y lo meta a la cárcel, como merece.

“Agarren a este violador que salió culpable y está en la casa diciendo que está enfermo cuando tengo amigos que me comentan que han ido a la casa de él a fiestas que él hace. Este señor no tiene nada, hay madres que tienen la espalda hecha mierda y se levantan a atender a sus hijos”, aseguró en fuertes declaraciones.