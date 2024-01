Lynda Díaz por las críticas que recibe por el caso de su hija Coco Roper: “Es feo, se siente feo y nos afecta”

Lynda Díaz asegura que las criticas que recibe no solo la afectan a ella sino a toda su familia. (Instagram)

Lynda Díaz se defendió en sus redes sociales luego de asegurar que está cansada de las críticas en su contra cada vez que ocurre algo con la salud de su hija Nicole “Coco” Roper.

La expresentadora de Teletica mencionó, en una transmisión en vivo que hizo en su Instagram, que a ella le afectan mucho dichas criticas y también a su familia.

Además, le dijo a las más de 2400 personas que estaban conectadas, que eviten juzgar a los demás por lo que ven en redes sociales.

“Cuando vayan a hablar, tengan mucho cuidado, por favor, tengan mucho cuidado. Los comentarios de ustedes lastiman y no hablo por mí, hablo por todas las del medio o a las que nos acribillan a diario, es feo, es feo, se siente feo, no solamente eso, afecta, nos afecta. A mí me afecta, aunque uno dice: ‘No dejes que te afecte’, pues a mí sí me afecta, a mis hijos les afecta, a todos nos afecta, aunque usted no entienda, sí nos afecta, entonces no juzguemos tanto”, dijo.

Nicole "Coco" Roper confesó en sus redes sociales que ha estado con mucho dolor y que a veces se siente sola. Captura

Lynda aclaró que nadie en su familia ha estado de acuerdo con que Nicole exponga tanto su vida personal en sus redes y que esa es una decisión que respeta, pero que no comparte con su hija.

“Lamentablemente, Nicole ha expuesto su vida y es decisión de Nicole exponer su vida, no fue mi decisión. Yo nunca he estado de acuerdo en eso ni ninguno de los miembros de nuestra familia; sin embargo, la comunidad que tiene ella me parece muy bonita, me parece muy lindo que la apoyen y que tenga su grupo de gente y demás, pero eso también ha traído una bola de críticas hacia nosotros como familia”, mencionó.

También agregó que la gente “exige mucho sin saber” y que no saben el dolor que ella siente al ver a su hija en esas condiciones de salud.

“El simple y sencillo hecho de que yo no esté llorando no significa que yo no esté pasando dolor, significa que me mantengo así fuerte porque así es mi personalidad y así he sido siempre y eso no significa que yo sea una mala persona, al contrario, canalizo mi fuerza. Sin embargo, hoy en la mañana me eché a llorar porque me encabroné”, expresó.

LEA MÁS: Lynda Díaz explota contra seguidoras de su hija Coco Roper que la señalan como mala madre

Su enojo surgió luego que su hija Coco Roper hiciera una transmisión en su Instagram para contar que estaba muy mal de salud, pero que le tocaba seguir adelante y trabajar para pagarse sus medicinas y sacar a su hija adelante y una de sus seguidoras señalara a Lynda por no estar con ella en un momento así.

“No logro entender qué piensa tu mamá, yo la seguía a ella y tuve que dejarla de seguir y no por envidia de su vida, sino de ver cómo puede postear historias como las que ella postea teniendo una hija con tanta soledad y sufrimiento, yo estaría al pie del cañón. Me parece una mujer tan vacía, tan egoísta y superficial”, decía el comentario de @patricabrera_sg

“La gente critica y yo me digo: ‘¿Será que tienen la vida perfecta o son las supermamás?’. Cuando me meto al Instagram para ver quién es la tusa dice: ‘hija de Dios’. La señora me dijo que yo era muy vacía, que yo era una persona superficial y si yo fuese superficial estaría posteando joyas todo el día para sacarle los ojos a más de una, o estaría posteando el montón de vestidos de diseñador que tengo en el clóset y el montón de zapatos y no les estoy mintiendo”, respondió Díaz ante eso.

Este fue el comentario de seguidora de Coco Roper en contra de Lynda Díaz.

Además, mencionó que son muy pocos los amigos que la llamen o le escriben para saber cómo se siente ella desde que su hija enfermó de cáncer y que solo pasan pendientes de sus redes para criticar.

Asimismo, aclaró que ahora con su emprendimiento, de venta de cremas para el rostro, se la pasa muy ocupada y que eso le ha servido de escape porque obviamente como madre le duele ver a su hija sufriendo.