Lynda Díaz postuló a estas personalidades para el programa de canal 7, Mira quién baila

Lynda Díaz y César Abarca hicieron pareja en la pista de la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz dio a conocer este viernes cuáles son las dos personalidades del medio costarricense que le gustaría ver en la pista de Mira quién baila (MQB).

Díaz integró el elenco de participantes de la primera temporada del reality de baile de canal 7 y como la televisora busca a los nuevos competidores para este año, Lynda mencionó sus “gallos”.

A través de sus historias de Instagram, la expresentadora de canal 7 y exmodelo postuló a la exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas y a la empresaria y dermatóloga, Vanessa Fumero.

Lynda compartió sus “nominados” porque, según dijo, este viernes la gente le preguntó mucho respecto a eso.

Ivonne Cerdas es una de las nominadas por Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Instagram/Instagram)

“Honestamente me gustan dos personas: Ivonne Cerdas y la doctora Fumero. Ivonne porque con ese cuerpo y esa cara sería un plus, me encanta ella; y la doctora Fumero siempre ha sido de por ahí entonces por qué no la ponen a bailar”, mencionó Lynda.

Cerdas es bastante conocida en el país porque en el 2020 se coronó Miss Costa Rica; mientras que la doctora Fumero también es muy popular en canal 7 porque fue parte de los patrocinadores de ese certamen de belleza.

Vanessa Fumero es a otra que Lynda Díaz quiere ver en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

El paso de Lynda Díaz por MQB fue algo polémico y hasta terminó con su renuncia al programa porque se quedó sin bailarín.