Lynda Díaz sorprende al anunciar que seguirá bailando

Lynda Díaz hizo una nueva transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contar la decisión que tomó luego de su salida de Mira quién baila (MQB).

La expresentadora iba de camino a una cena romántica con su marido, Anthony Alfonso, y decidió hacer un en vivo para contar que continuará bailando, solo que ya no en la pista de Teletica.

Según dijo, quedó tan enfiebrada por el ballroom, que ya se inscribió en una academia de baile, en una de las más prestigiosas de Miami, para seguir aprendiendo y quizás llegar a competir de manera internacional.

Lynda Díaz confesó que continuará bailando

“He decidido comenzar mis clases de ballroom, ya conseguí una academia aquí en el lado de Miami y voy a comenzar mis clases, quiero agarrarlo como un hobby; sin embargo, tengo la necesidad y el cuerpo me está pidiendo que vaya y busque clases de baile, no sé por qué. Y quiero aprender y quiero hacerlo bien, quiero tomarlo como un hobby. Es una academia de una pareja de rusos, muy conocidos aquí en Miami, ya tengo toda la información y espero esta semana, si Dios quiere, que pueda comenzar. Estoy muy emocionada”, mencionó.

La exmodelo agregó que al principio la experiencia del programa le pareció bonita, pero que después “no fue tan bonita” y que fue hasta el final que se interesó por aprender las técnicas más que aprenderse solo los pasos.

También habló de la publicación que había hecho Diego Bravo en la que reveló un audio suyo donde le decía que siguiera en la competencia e hiciera alboroto porque todo eso le servía.

“Yo no quiero hablar más de eso, pueden decir lo que quieran, pueden publicar audios, yo no niego nada, por ahí anda un audio mío, pueden pasarlo, digan lo que quieran, sí lo dije yo, pero en ese momento las cosas entre nosotros estaban muy bien, muy cordiales, yo me quería ir en ese momento del programa, entonces yo sí le dije a él: ‘Ay, yo también me quiero ir’, y yo le dije: ‘No, no se vaya, quédese, siga haciendo su contenido que a usted le sirve eso’, y esa fue la conversación, no fue nada del otro mundo ni mucho menos”, mencionó.

Lynda Díaz además contó que guardó sus vestido de ballroom, porque eran suyos y de diseñador, esperando volverlos a usar.

Lynda, además, contó que ya acomodó la sala de su casa, pues no quiere recordar que en ese lugar ensayaba con sus bailarines y no negó que se pegó su llorada al saber que ya Mira quién baila (MQB) quedó en el pasado.