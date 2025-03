Lynda Díaz tomó una decisión firme y la cumplió en Costa Rica

Lynda Díaz no se anduvo con contemplaciones y restringió este sábado su Instagram, tal y como lo había asegurado. Fotografía: Instagram Lynda Díaz.

Lynda Díaz dejó claro que su palabra no se negocia y este sábado en Costa Rica cumplió con lo que había anunciado semanas atrás. La exmodelo y empresaria tomó una decisión importante en su vida y no dudó en ejecutarla, demostrando que cuando dice algo, lo sostiene.

Estar rodeada de buenas vibras y espantar todo lo que le roba la paz llevó a Díaz a concretar su decisión de restringir su cuenta personal de Instagram.

Hace unas semanas la exmodelo comunicó que pondría privado su perfil en esa red social, aunque dio una ventana de tiempo por si más personas querían seguirla.

El viernes en la noche, la exmodelo hizo una “última llamada” y este sábado su perfil ya está “cerrado”.

“Las personas que ya me siguen no serán removidas, solo perfiles falsos serán removidos gradualmente”, publicó en sus historias horas antes de poner el candado a la cuenta.

Explicó que, en adelante, quienes deseen seguirla en su cuenta personal deben solicitarlo y esperar su aprobación.

A inicios de este mes en una transmisión en vivo por Instagram, Lynda habló claramente sobre las razones que la llevaron a tomar tal decisión.

Lynda Díaz bloqueó su perfil en Instagram este sábado, tal y como lo había dicho. Fotografía: Instagram de Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

“Cuando uno es muy público o ha tenido episodios de estar muy público, se torna un poco agobiante, al punto que las personas empiezan a mandar mensajes, y ya ustedes saben. No estoy hablando de ustedes, mis amores, las que siempre están aquí, porque yo tengo gente maravillosa que es fiel y sé que van a estar ahí conmigo.

“A veces a las personas se les va la mano y llega el momento en que uno se siente un poquito agobiado y en este momento de mi vida quiero enfocarme en mi trabajo, que es lo que me gusta, porque a mí me gusta hacer buena plata (ríe), quiero tomarme las cosas con un poco de más calma. Eso no significa que más adelante vaya a abrirla otra vez, no lo sé, en este momento no lo sé”, refirió la expresentadora de canal 7.

Lynda Díaz hizo un último aviso sobre su decisión la víspera de concretar la medida. Fotografía: Instagram de Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

También aseguró que con el perfil bloqueado podría compartir más cosas sobre ella y su estilo de vida sin que la gente la critique o le tire y a quien lo haga, ella lo expulsará de una vez de su “comunidad”.

Lynda está en Costa Rica en este momento, por lo que la medida la ejecutó desde este país, donde cultivó su popularidad.