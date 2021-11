Made lanza su tema “Oportunidad” bajo el sello de Warner Music

Made firmó con Warner Music hace unas semanas y ya lanzó su primer tema bajo este sello discográfico. Instagram Made firmó con Warner Music hace unas semanas y ya lanzó su primer tema bajo este sello discográfico. Instagram

La cantante nacional Made está de estreno y, ¡qué clase de estreno!, pues acaba de lanzar su primera canción bajo el sello discográfico Warner Music.

La cantante griega se mandó con el tema “Oportunidad” con el que espera seguir conquistando muchos corazones, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras donde también ha tenido mucho pegue desde que inició su carrera hace cuatro años.

“Este lanzamiento para mí simboliza que me siento lista para permitirme nuevas oportunidades en la vida, cómo me explico a mí misma que todo tiene su tiempo y todo debe ir al ritmo que yo me sienta cómoda, sin precipitarme al qué será mañana ni esconderme en el pasado”, dijo.

A esta canción le hizo un video bastante llamativo, lleno de colores y muy entretenido, pero lo más especial es que fue pensado para que también lo disfrutaran las personas sordas, ya que, se le incluyó a una intérprete de lenguaje LESCO a un lado de la pantalla.

En este trabajo visual se muestra a la cantante como un alma solitaria que anda en busca de su alma gemela, pero a su vez tiene mucho carisma, fuerza y talento para seguir esperando esa oportunidad.

“Darnos nosotros mismos la oportunidad de sanar y volver a amar a nuestro propio ritmo, frenar cuando se necesite y volver a comenzar de ser necesario, de eso trata Oportunidad”, mencionó la gran artista.

Un pegue en la región

Made, de 23 años, firmó con este importante sello discográfico mexicano en abril pasado luego que la firma viera que había logrado pegar temas en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, los cuales muchos de ellos estuvieron en el primer lugar en las emisoras locales.

Además, de que ha compartido escenario con Nicky Jam, Joey Montana, Valentino, Manuel Medrano, Sofía Reyes, Ricardo Montaner, Piso 21, por mencionar algunos.

“Sueñen en grande que siempre se puede y los sueños siempre se hacen realidad”, dijo la tica cuando firmó oficialmente con Warner Music.

