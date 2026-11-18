La exmiss Universe Costa Rica Mahyla Roth sigue demostrando cuán enamorada está del presentador Rafa Pérez. (redes/Instagram)

La exmiss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, volvió a mostrar lo enamorada que está del presentador de Giros, Rafa Pérez, con una dedicatoria que dejó ver lo especial que es para ella.

La modelo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que no escatimó palabras para expresarle cuánto lo quiere y lo importante que es tenerlo a su lado.

“Feliz cumpleaños, Mamoti”, escribió Roth al inicio de su publicación, evidenciando además cómo le dice de cariño al presentador.

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Mahyla Roth dedicó romántico mensaje a su novio

Pero eso fue apenas el comienzo de una dedicatoria cargada de cariño, en la que le deseó muchos años más de vida, salud y sueños cumplidos.

“Hoy celebro tu vida, tu existencia y la dicha tan grande de poder compartir tantos momentos a tu lado.

“Gracias por ser mi persona favorita, por hacer mis días más bonitos y por regalarme tantos recuerdos que guardo con todo mi corazón”, agregó.

Mahyla Roth y Rafa Pérez tienen varios años juntos. (redes/Instagram)

La exreina de belleza incluso dejó claro que desea seguir acompañándolo en cada etapa de su vida y ser testigo de todos los sueños que logre cumplir.

“Espero poder seguir celebrando cada cumpleaños contigo y seguir viéndote cumplir cada uno de tus sueños. Te mereces todo lo bonito que existe en este mundo”, manifestó.

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La dedicatoria cerró con otra romántica promesa de estar a su lado, apoyándolo y celebrando cada uno de sus logros.

“Yo, mientras tanto, espero seguir a tu lado aplaudiendo cada uno de tus logros y amándote cada día más”, escribió.

Y es que la publicación de Mahyla tenía un motivo muy especial, pues Rafa Pérez está de cumpleaños y ella aprovechó la ocasión para recordarle públicamente cuánto significa para ella.