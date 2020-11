“Vieras que yo me siento muy perdida en este edificio, no sé ni cuál ascensor me lleva a una área, no sé ni dónde voy. He estado 40 minutos perdida debajo de máquinas, le pedí a un ingeniero y no lo solté hasta que me llevara al parqueo, yo sí solicito que nos digan dónde nos llevan a los ascensores, no sé ni dónde quedan los pisos, realmente he estado en pánico, así que les agradezco que me digan por favor cómo llevar abajo a los parqueos porque me he salido hasta seis veces de los diferentes ascensores para llegar”.