Majo Ulate aclaró si se hizo o no un retoque en el abdomen

Majo Ulate se ve muy bien y muchos sospechan de que tuvo ayuda. Instagram

El buen estado físico de la maquillista María José Ulate ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, desde el viaje que hizo a Cancún en compañía de su novio Mauricio Hoffman.

Mientras ella asegura que lleva un mes haciendo dieta y en plan de ejercicio con un profesional, hay otros que dicen que fue porque se hizo algún retoque estético y no ha querido contar.

En su cuenta de Instagram y mediante el juego de las preguntas, Majo aclaró que no se ha hecho nada en el abdomen.

Majo Ulate reveló el secreto del por qué en los últimos días se ve taaaaan bien

“¿Dónde te operaste el abdomen?”, le consultaron.

“Nunca me he hecho nada en el abdomen ni en el busto, pero si me lo hiciera sería en la clínica Splendor”, afirmó.

De hecho, varias personas en redes sociales dicen que fue ahí donde le hicieron los retoquecitos que no ha querido aceptar.

Solo ella sabrá si es cierto, pero la verdad es que mientras sea feliz y se sienta cómoda, no importa si pasó por el quirófano o no.