Majo Ulate reveló el secreto del por qué en los últimos días se ve taaaaan bien

Majo Ulate está muy en forma en las últimas semanas. Instagram.

La maquillista María José Ulate reveló el secreto del por qué en los últimos días se ve taaaaan bien.

Resulta que Majo acaba de volver al país de unas lindas vacaciones junto con su amor, Mauricio Hoffman en Cancún y desde allá deslumbró a todos sus seguidores con su cuerpazo. La chiquilla siempre ha sido linda, pero ahora se ve mucho más.

La maquillista contó que su secreto es un régimen de dieta y ejercicios que inició hace un mes y con el cual ha visto grandes resultados en cuestión de días. Este martes comenzó con el segundo mes del regimen y si por la víspera se saca el día, en cuestión de semanas lucirá mucho mejor.

Majo Ulate dio a conocer detalles de cómo son sus días con Mauricio Hoffmann

“A veces uno piensa que las personas delgadas no pueden hacer cambios más sanos para su cuerpo y buscar siempre una mejor apariencia…Yo no pongo excusas, si quiero hacer algo lo hago y si no quiero no lo hago y listo…pero la mente es tan poderosa que ha sido mi mejor aliada en este proceso. Hoy inicio mi segundo mes de plan (porque tuve 5 días de vacaciones y me comí todo 😂) y me pone tan ansiosa seguir mi proceso que quiero que este mes vaya como en cámara rápida”, escribió en Instagram.

A como va, si quisiera pronto podría pulsear un nuevo chance en Miss Costa Rica.