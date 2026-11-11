Majo Ulate compartió contundente mensaje tras conocer resultado de su juicio contra Diego Bravo

Ulate publicó una imagen sobre la resistencia y la acompañó con una canción cuya letra rechaza la humillación y el silenciamiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Majo Ulate compartió este miércoles un mensaje sobre la resistencia tras conocer el resultado del juicio contra Diego Bravo, quien fue absuelto de los 15 delitos de difamación, por lo que no tendrá que pagarles ni a ella ni a Mauricio Hoffmann.

Ulate publicó una imagen con una frase que expresaba una posición firme a favor de quienes resisten.

“Siempre del lado de quienes resisten, nunca del lado de quienes se someten”, decía la publicación.

La canción que eligió para acompañar el mensaje

Ulate acompañó la imagen con Antipatriarca, una pieza de Ana Tijoux, cuya letra rechaza la humillación, los gritos, el sometimiento y los intentos de silenciar a una mujer.

“Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar”, dice uno de los fragmentos de la canción.

La pieza también reivindica la independencia, la valentía y la autonomía de las mujeres, elementos que acompañaron el mensaje elegido por Ulate después de conocerse la resolución.

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Aunque la publicación se produjo tras el resultado del juicio, la frase compartida no menciona directamente a Bravo ni explica su posición sobre los argumentos del fallo.

Diego Bravo fue absuelto de los 15 delitos

El proceso judicial involucraba a Bravo, Hoffmann y Ulate. La resolución absolvió al acusado de los 15 delitos de difamación y también determinó que no tendrá que pagarles a las otras dos partes.

En ese contexto, Ulate optó por compartir la imagen y la canción, sin detallar en ese mensaje qué acciones tomaría después de la decisión.