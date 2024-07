Majo Ulate compartió un recuerdo con olor a Yiyo Alfaro

María José Ulate reconoció lo duro que fue la ruptura con Yiyo Alfaro. (Instagram)

María José Ulate revivió este sábado una foto de un duro momento de su vida, en el que aún había algo de olor de su exnovio José Miguel “Yiyo” Alfaro.

La maquillista profesional desempolvó una publicación que hizo el 13 de julio del 2020 en su Instagram, cuando se fue unos días a relajar a La Fortuna de San Carlos, a pocos meses de haber terminado su relación con el presentador de canal 7.

LEA MÁS: Majo Ulate se tuvo que hacer una prueba de embarazo tras días enferma y, adivinen el resultado

Majo y Yiyo fueron pareja durante casi 10 años, pero en octubre del 2019 la relación llegó a su fin.

María José Ulate compartió este recuerdo del 2020 con un mensaje donde aludió al momento tan duro que vivía tras terminar en octubre del 2019 con Yiyo Alfaro. (Instagram)

“Hace cuatro años estaba reconstruyéndome tan poco a poco. Ver hacia atrás me hace sentir compasión y más amor por mí misma”, escribió la profesional en maquillaje al recordar aquella ocasión.

Majo reconoció tiempo después lo duro que fue para ella enfrentar la separación de Yiyo, por lo que no hay dudas de que su comentario de este sábado alude a esa etapa.

En marzo del año pasado, María José reconoció ese duro momento al salir al paso de lo que siempre se dijo: que ellos habían terminado porque ella se quería casar y Yiyo no.

“Me dio mucha gracia porque hay muchos comentarios diciendo que yo terminé mi relación anterior porque me quería casar y eso no es así. ¡Bateadoras! No es así. Cuando yo terminé mi relación anterior, yo no quise hacer un circo de eso, les conté a mis seguidoras cómo me sentía, pasé un proceso duro y difícil para superarlo, lo superé y seguí la vida. Pero me causa mucha gracia que hay gente que afirma que mi relación anterior terminó porque yo me quería casar, cuando en realidad no hay nada público donde yo haya mencionado eso y, bueno, los amigos en común de mi expareja y yo saben que no, nunca estuvo en los planes casarnos”, mencionó en aquella oportunidad.

LEA MÁS: Esto dice el abogado de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tras suspensión del juicio contra Diego Bravo

Tras superar esa ruptura, a finales del 2020 a Ulate se le comenzó a relacionar con Mauricio Hoffmann, pero fue hasta casi un año después que la nueva pareja se destapó sin importar el qué dirán.

María José "Majo" Ulate y Mauricio Hoffmann son pareja desde hace bastante tiempo. (Instagram)

Actualmente, la empresaria está muy feliz y enamorada del macho de Teletica, con quien en más de una ocasión ha dejado claro que no quiere ser mamá, pues tener hijos no es una meta para ella.