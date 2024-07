Majo Ulate se tuvo que hacer una prueba de embarazo tras días enferma y, adivinen el resultado

María José "Majo" Ulate y Mauricio Hoffmann son pareja desde hace bastante tiempo. (Instagram)

Majo Ulate contó en las últimas horas que se tuvo que hacer una prueba de embarazo ya que esta semana la pasó muy mal de salud con vómitos y muchos ascos.

En Instagram, la novia de Mauricio Hoffmann confesó que pasó tres días vomitando todas las mañanas, con ascos durante todo el día y el abdomen muy inflamado, por lo que al consultarle a un médico, se encendieron las alarmas de si era que estaba esperando bebé.

LEA MÁS: ¿Está embarazada Majo Ulate? Novia de Mauricio Hoffmann fue directa al responder

“Tengo tres días donde solo he podido hacer una comida al día por la intolerancia a todo lo que sea comida o al solo olor. Eso me ha hecho sentir débil y cansada todo el día”, posteó la profesional en maquillaje en sus historias el jueves muy tarde de la noche.

Según dijo, a esos síntomas se unieron otros más que no detalló, por lo que no le quedó de otra que ir al doctor.

“Después de una visita al doctor y un examen de embarazo que el doctor me mandó por seguridad para tomar los medicamentos que me iba a enviar, el diagnóstico fue: colon irritable”, afirmó Majo, quien descartó que el quebranto de salud estuviera relacionado con que esperaba bebé del presentador de De boca en boca.

Ulate mencionó que ya está mejor y agradeció a la gente que se preocupó por ella y estuvo pendiente de lo que pasaba con su salud.

María José "Majo" Ulate contó sobre la prueba en esta publicación en Instagram. (Instagram)

Eso sí, la artista de 30 años bromeó con eso que dicen que cuando uno sube al tercer piso los males empiezan a aparecer.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann celebra a lo grande los 30 años de su novia, Majo Ulate

“Eso de que cuando uno cumple 30 empiezan a aparecer males es real”, afirmó Ulate, quien celebró sus tres décadas de vida el 29 de setiembre del año pasado con un fiestón en yate que le organizó su galán.

Majo Ulate no quiere tener hijos

Sin duda, la prueba de embarazo que le pidió el doctor a Majo tuvo que dejar bastante preocupada a la maquillista profesional, pues en reiteradas ocasiones ella ha dicho que ser mamá no es una aspiración que tiene.

“Tengo mucho amor para dar, pero me gusta ser una mujer sin hijos, me gusta tener autonomía sobre mi tiempo y mis planes, aparte de que trabajo la mayor parte de mi tiempo y me gusta hacerlo. No quiero decir que una persona con hijos no pueda hacer todo lo anterior, pero definitivamente la maternidad es un llamado que al día de hoy no he sentido, no sé si en un futuro se me activará el modo mamá”, comentó en el 2022, en una de las primeras veces que habló abiertamente sobre el tema.

El 1 de junio pasado, Majo Ulate volvió a referirse sobre eso, luego de que se viera en un video con una pancita algo sospechosa, lo que desató muchos rumores entre la gente.

Majo Ulate asegura que ser mamá de es una de sus metas como mujer. (Instagram)

LEA MÁS: Majo Ulate publica sensual video que corta la respiración a sus seguidores

En esa ocasión dijo: “No, no estoy embarazada, no quiero estarlo. Yo siempre he dicho que no quiero bebés. He tenido dos relaciones a lo largo de mi vida, que las dos han sido muy duraderas y muy, muy formales (con Yiyo Alfaro y ahora con Hoffmann) y pues si lo quisiera, ya lo habría hecho. Mis dos parejas han sido hombres excelentes que reúnen todas las cualidades para ser papás”.

Dichosamente Majo ya está bien de salud y la congoja de la prueba de embarazo ya pasó; ahora, la guapa solo se termina de recuperar para sentirse en todas y seguirle poniendo a su trabajo y negocio.