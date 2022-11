Majo Ulate : “Hubo toda una campaña para hacernos quedar como los malos”

La influencer y estilista profesional Majo Ulate, usó sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre su versión del polémico inicio de su relación con el presentador Mauricio Hofmann.

La estilista compartió párrafos de una entrevista que le dio a la revista Perfil, donde compartió temas de su vida personal y profesional y aprovechó para darle espacio a sus seguidores para hablar un poco más del tema en sus historias de Instagram.

Ante la consulta de cómo se siente con las críticas de la gente que la juzga, ella indicó que nadie sabe la realidad de las cosas que pasan en su vida.

“No saben la realidad, no saben ni el contexto de lo que pasó ni cómo pasó. Siempre he tenido claro que no debemos explicaciones de nuestra vida a nadie y solo he compartido con ustedes lo que he querido y me ha nacido”, contestó.

Ulate agregó que hubo una “campaña” para que ella y su novio quedaran como los malos del cuento.

“Hubo toda una campaña para hacernos quedar como los malos de la historia, pero en mi corazón hay paz porque sé que el destino nunca se equivoca y que cada quien tiene la vida que merece”, comentó.

Majo también habló sobre los planes que tiene con el presentador de “De Boca en Boca”.

“Ser felices el tiempo que la vida tenga planeado, sin expectativas, sin presiones, sin apariencias, sin dejar de ser nosotros mismos. Todas las relaciones llegan a nuestra vida para llevarnos a otro nivel y seguiremos transformándonos en mejores personas juntos”, escribió como respuesta.

La influencer aseguró que está plena y feliz, disfrutando de su vida con la conciencia tranquila.