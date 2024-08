Majo Ulate respondió sin rodeos pero con cautela sobre dos temas que siempre levantan roncha

Majo Ulate respondió a si ha pensado hacerse un OnlyFans o vender contenido para adultos. (Instagram)

La siempre guapa María José “Majo” Ulate respondió este martes sobre dos temas que le preguntaron y que, generalmente, levantan mucha roncha entre la gente.

Ulate se refirió con cautela al contestar esas dos preguntas, que fueron parte de una decena de interrogantes que le plantearon sus seguidores en la famosa cajita de Instagram.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann y Majo Ulate deberán seguir esperando para ver a Diego Bravo en el estrado judicial

El primer tema controversial sobre el que le preguntaron a la pareja de Mauricio Hoffmann fue sobre sus creencias religiosas. El curioso cuestionó a la maquillista profesional sobre si cree en Dios y en su próxima venida a la Tierra.

María José dijo que en sus veintes era muy clara en su posición respecto al tema, pero aseguró que con el tiempo la gente se vuelve más intolerante y por eso, dejó de hablar sobre eso hace mucho.

“La gente que me sigue desde hace mucho tiene muy claro cuál es mi ideología religiosa porque antes, cuando tenía 20 o por ahí, era muy abierta a hablar de esos temas. Últimamente, la gente se va poniendo más sensible, menos respetuosa y tolerante a las opiniones, entonces trato de mantenerme al margen y no opinar sobre esos temas”, afirmó la artista.

Luego contó que siempre se ha considerado agnóstica, pero aclaró que respeta las creencias de cada quién. “Siempre me he considerado agnóstica, pero respeto muchísimo la individualidad de cada persona, lo que decide creer y lo que lo mantiene con esa chispa de fe y esperanza. Es lo único que podría responder respecto a esa pregunta”, afirmó.

Un artículo publicado en el periódico colombiano El Tiempo, explica que la persona agnóstica es aquella para la que no existe posibilidad de conocer la verdad sobre la existencia de Dios o de otras fuerzas sobrenaturales.

¿Majo Ulate cree en Dios?

LEA MÁS: Majo Ulate se hace curioso tratamiento estético que dejará como loco a Mauricio Hoffmann

El otro tema al que le puso el dedo en la llaga Majo fue al de producir y vender contenido para adultos.

“¿Para cuándo el Only o el Telegram con contenido sexi?”, le consultaron a Ulate.

También evitó entrar en controversias en su respuesta al destacar que respeta lo que hace cada persona.

“Pues este es un tema complicado porque yo creo que mi personalidad no encaja con este tipo de contenido. A mí cuando quiero y me nace, me gusta compartir una foto sexi en mi Instagram o una foto con menos ropa o mostrando lo que yo quiera que se vea acá en mi perfil. Pero pasar de eso ya a dedicarme a generar dinero por medio de ese tipo de contenido, yo creo que no es algo que a mí me llama la atención. No digo nunca porque uno nunca puede decir nunca, ya lo dice el dicho. Respeto muchísimo a las mujeres y hombres que se dedican y generan con este tipo de contenido, pero yo creo que yo maquillando estoy bien y sintiéndome sexi cuando quiera en mi perfil. Por dinero, creo que no lo haría”, refirió.

LEA MÁS: Majo Ulate se tuvo que hacer una prueba de embarazo tras días enferma y, adivinen el resultado