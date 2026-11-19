Majo Ulate (Instagram/Instagram)

María José “Majo” Ulate rompió el silencio sobre el duro momento que enfrentó durante su participación en Mira Quién Baila, donde las críticas del público llegaron a afectarla emocionalmente hasta el punto de hacerla dudar de sus capacidades.

En el pódcast de Karla Scott, la influencer confesó que sabía que recibiría comentarios negativos, pero nunca imaginó semejante cantidad de ataques.

“Sabía que iba a haber ataques, sabía que iba a haber gente a la que le iba a encantar que yo estuviera ahí y que iba a haber gente que iba a odiar que yo estuviera ahí, pero realmente no pensé que fuera tanto”, reconoció.

Incluso contó que cuando la llamaron entre bromas le dijo a Vivián Pereza que ella tenía que cobrar más que los demás porque iba a ser el centro de ataque.

Cientos de comentarios contra Majo Ulate

La creadora de contenido aseguró que notó una diferencia enorme entre las reacciones que recibían sus compañeros y las que provocaban sus presentaciones.

Mientras algunos videos de otros participantes acumulaban entre 10 y 20 comentarios, los suyos llegaban a registrar 350, 700 y hasta 800.

Según relató, había usuarios que repetían sus críticas en distintas publicaciones, al punto de que llegó a describirlos como un “club antifan”.

“Es demasiado difícil creer en uno mismo y creer que de verdad lo estoy haciendo bien con tanta gente diciéndote que lo estás haciendo mal”, confesó.

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Ulate también aseguró que sentía que le asignaban canciones complicadas y géneros poco habituales, mientras enfrentaba el reto de bailar por primera vez.

La presión llegó a ser tan desgastante que expresó una de las frases más fuertes de la entrevista.

“Yo ya llegué a un punto en que ya no quiero que me digan que soy fuerte, ya no quiero ser fuerte”, manifestó.

Salir de Mira Quién Baila fue un descanso

Majo Ulate salió aliviada de Mira quién baila (Teletica Formatos /Instagram)

La influencer admitió que su eliminación le produjo alivio, aunque también le dejó un sentimiento de injusticia.

“Cuando salí de Mira Quién Baila fue como un descanso de decir: bueno, ya pasó y lo hicimos”, recordó.

Sin embargo, considera que su participación pudo haber sido valorada de otra manera si el público no hubiera tenido una percepción negativa de ella desde antes.

“Tal vez si el apoyo hubiera sido distinto, lo que yo hice, mi participación se hubiera visto de manera diferente”, expresó.

Majo aseguró que dio lo máximo en cada presentación, pero lamentó no haber tenido la oportunidad de interpretar algunos géneros que deseaba bailar, como el reguetón.