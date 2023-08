Majo Ulate se le va encima a los famositicos y confiesa por qué se mantiene lejos de la farándula

María José Ulate dejó este jueves unas sensuales fotografías en su Instagram. (Instagram)

María José Ulate se le fue encima a los famositicos al exponer la razón por la que se mantiene lejos de la mayoría de actividades que reúnen a la farándula costarricense.

En el país, Majo es bastante conocida porque es una gran maquillista profesional y, además, porque fue muchos años pareja de José Miguel “Yiyo” Alfaro, y actualmente es la novia de Mauricio Hoffmann, ambos presentadores de canal 7.

Ulate quiso interactuar este jueves con sus miles de seguidores en Instagram y les dejó la cajita de preguntas en sus historias a ver si entre su ajetreada agenda tenía chance de ir respondiendo.

Al parecer, la guapa sí tuvo buen tiempo porque respondió bastante y bien variadito.

El tiempo que lleva de novia con Mau y si ya viven juntos fueron parte de las preguntas que le hicieron. A la primera dijo que tenía poquito más de dos años y, a la segunda, respondió que vive más en el salón y que el resto del tiempo lo reparte entre ella, su familia y Mau.

María José Ulate dejó bien clarito por qué tiene a Mauricio Hofmann tan enamorado. (Instagram)

Pero hubo una pregunta, que tuvo un tono más de comentario, que llamó bastante la atención.

“Nunca te veo con gente de la farándula aparentando en fiestas o así, te admiro por eso”, le escribieron a la atractiva muchacha.

Aunque no había nada que responder, Majo decidió hacerlo, y lo que puso no le va a caer nada bien a los conocidos de este país.

“Pues sí, no me interesan mucho esas fiestas, evidentemente. Mucha gente del medio que he conocido (sin generalizar) son personas falsas y doblecara y yo no vibro en esa misma sintonía”, escribió Ulate.

Preguntas de todo tipo le hicieron a María José Ulate. (Instagram)

Ah pero la cosa no quedó ahí, la guapa tiró todavía más duro. “Si ustedes supieran las historias que yo sé de gente que muestra tener vidas y morales muy diferentes a las que tienen en la vida real. ¡Hasta que da miedo!”, agregó.

Majo no mencionó a ninguna persona y, como ella dejó bien clarito, tampoco generalizó que todas las figuras de ese medio sean así, pero la guapa alguito conoce y por algo dijo lo que dijo.

Y sí, encontrar a Majo Ulate en alguna actividad farandulera es bien difícil, porque como mencionó, no le gusta mucho, pero también porque la joven tiene una agenda de trabajo bastante ocupadita.

María José Ulate no se guardó nada al hablar sobre por qué no participa en actividades de los famositicos. (Instagram)

