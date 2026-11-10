Majo Ulate se refirió públicamente al juicio contra Diego Bravo antes de una jornada clave este martes

Majo Ulate se refirió públicamente al juicio contra Diego Bravo, que tendrá este martes 10 de noviembre una jornada clave, según explicó en sus historias de Instagram.

La maquillista anunció que este será el último día del juicio y compartió un mensaje sobre cómo enfrenta estas horas, mientras espera que termine la presentación de conclusiones.

“Hoy es el último día del juicio… Que sea lo que Dios quiera”, escribió.

¿Qué falta en el juicio contra Diego Bravo?

Majo Ulate compartió un mensaje sobre el juicio contra Diego Bravo en sus historias de Instagram. (Fiorella Montoya/La Nación)

Ulate indicó que la sesión comenzará a la 1:30 p. m. y explicó que sus abogados ya expusieron sus conclusiones.

De acuerdo con su publicación, este martes corresponde escuchar las de la representación legal de Bravo. Después, quedaría pendiente la deliberación.

“Mis abogados ya hicieron conclusiones, hoy solo falta que el abogado de él diga las conclusiones y después que el jurado delibere…”, señaló en la historia.

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La publicación se concentró en los pasos que faltan para cerrar el juicio y deja claro que la maquillista está ansiosa por ver la decisión del juez.

Los abogados de Ulate y Hoffmann piden pena de 180 días de multa y una indemnización de ₡10 millones, ₡5 millones para cada uno.