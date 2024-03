Majo Ulate y Mauricio Hoffmann no fueron a Urban Fest, pero igual lo disfrutaron ¿Cómo hicieron?

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann disfrutaron del Urban Fest.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann disfrutaron, al igual que las 35.000 mil personas que asistieron al Urban Fest, el pasado sábado 2 de marzo, ya que ellos se las ingeniaron para no perderse el show.

Resulta que Majo, por medio de sus redes sociales, compartió un video bastante curioso, donde se ve junto al conocido presentador de canal 7, en un balcón a oscuras.

“Así se escuchaba el concierto desde el aparta, los tumultos no me gustan, pero me las sabía todas”, escribió en el video donde se escucha cantando y aplaudiendo con el macho.

La pareja en el video se ve bastante contenta cantando y bailando, como si hubieran estado en la primera fila del conciertazo.

Ulate y Hoffmann son bastante creativos, y se la jugaron para disfrutar igual o mejor, y sin gastar de más.

“Aprovechamos y nos enfiestamos con la música”, escribió la guapa maquillista.

Los artistas que estuvieron invitados en la segunda edición del Urban Fest fueron Ryan Castro, Ivy Queen y Don Omar, quienes deleitaron al público en el coloso de La Sabana.