Malcolm Hill piropeó a las mujeres ticas pero dejó mal paradas a las de otro país centroamericano

Malcolm Hill, contó que disfrutó del Salvador con su esposa. (Redes Sociales)

El tiktoker australiano Malcolm Hill no le tiene miedo a nada, porque se mandó a decir varias cosas sobre El Salvador ya que recientemente anduvo por ese país.

Por medio de su cuenta de TikTok el macho compartió un video donde dijo sus conclusiones de esa tierra.

“Quería darles algunas impresiones después de mi regresó del Salvador; hoy en día las personas se sienten más seguras en el actual gobierno de Bukele; no vi animales, ni un mono y menos escuché pájaros, es como si el terreno estuviera ‘limpiado’; y la última cosa que me chocó es que hay muy poca gente atractiva, sé que suena muy duro, pero aquí en Costa Rica en casi todos los lugares se ve una guapa o un guapo”, afirmó.

El australiano dijo que este país vecino es bastante diferente a Tiquicia ya que aquí hay más fauna, asimismo por medio de su video le pidió una disculpa a los salvadoreños por pasarse de sincero.

“Mae, ustedes no son igual de bendecidos como los ticos, pero es un lindo país”, expresó.

Eso sí, el macho confesó que la pasó bastante bien con su esposa en las playas de este hermoso país haciendo surf.

El creador del contenido recibió varios comentarios por ser tan honesto y sincero con los salvadoreños.

“Acaba de generar otro conflicto en Centroamérica”, “Sí mae, la mayoría somos feos, pero de corazón noble, me encanta su sinceridad”, “Soy salvadoreña y confirmo, me casé con un tico”, “Soy salvadoreño pero no me molesta su comentario”, “Conozco mucha gente de El Salvador que no son atractivos, pero son unos seres humanos extraordinarios”.