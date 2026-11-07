Maluma anunció gira mundial: ¿está Costa Rica entre sus próximos destinos?

Maluma volverá a Costa Rica en 2027 (Maluma/Instagram)

Maluma anunció su gira mundial Loco x Volver 2027 y Costa Rica aparece entre los destinos que visitará. El colombiano incluyó a San José en el afiche de su próximo tour, una noticia que pone a sus seguidores ticos a esperar los detalles de su regreso.

La capital costarricense figura en la primera parte de la lista, después de Lima y antes de Managua. También aparecen San Salvador y Ciudad de Guatemala, por lo que Centroamérica tendrá espacio dentro del recorrido del intérprete de “Felices los 4”.

Según el material promocional, San José ocupa el octavo lugar de la columna que comienza con Bogotá y continúa con ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Asunción y Santiago.

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Su ubicación en el anuncio la coloca entre las primeras paradas enumeradas. Sin embargo, el afiche no incluye fechas, por lo que todavía no permite establecer el orden cronológico de los conciertos.

El recorrido también contempla ciudades de Europa y Norteamérica, entre ellas Madrid, París, Londres, Los Ángeles y Miami.

Fecha, lugar y entradas siguen pendientes

El anuncio no detalla el día del concierto en Costa Rica, el recinto ni los precios de las entradas. Sobre la venta, únicamente indica que los boletos estarán disponibles próximamente en maluma.online.

Además, el afiche adelanta que se sumarán más ciudades a la gira.

Maluma estuvo de vacaciones en Costa Rica en 2025 (Instagram/Instagram)

Su última visita fue al Picnic 2025

La última presentación del cantante en el país fue en el Picnic 2025, donde tuvo una exitosa participación. Antes de esa visita, había ofrecido un concierto en Parque Viva en 2017.

Con ese antecedente, la nueva gira abre la expectativa de volver a verlo en un concierto propio, fuera del formato de festival. La dimensión del espectáculo y los detalles de producción deberán conocerse con el anuncio de la presentación local.