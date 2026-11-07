¡Oficial! Ya hay fecha para el concierto de Don Omar en Costa Rica

Don Omar ya anunció las fechas oficiales de su gira del próximo año y los ticos tendrán que esperar bastante para verlo en vivo una vez más.

El cantante puertorriqueño incluyó a Costa Rica en The Last King World Tour, con el que recorrerá distintos países de Latinoamérica. La noticia se conoció primero durante un concierto y después fue compartida en sus redes sociales.

¿Cuándo será el concierto de Don Omar?

Última presentación de Don Omar en Costa Rica fue en el 2024 (Rafael Pacheco Granados)

La presentación en San José está programada para el 27 de noviembre de 2027, según el afiche publicado por el artista.

La fecha aparece en la recta final del recorrido latinoamericano, entre sus conciertos en Tegucigalpa, Honduras, y Ciudad de Panamá.

El material promocional todavía no especifica el recinto, la hora del espectáculo ni los precios de las entradas, pero se espera que sea en el Estadio Nacional.

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El anuncio invita a los seguidores a ingresar a www.donomar.com para registrarse para la preventa.

El afiche no indica cuándo comenzará la venta de boletos ni cuál será la plataforma encargada de comercializarlos en Costa Rica, detalles que deberán conocerse en próximos anuncios.

Los éxitos que sus seguidores quieren cantar

El intérprete, conocido como El Rey del Reguetón, tiene un repertorio que incluye canciones como “Danza Kuduro”, junto a Lucenzo; “Taboo”, “Pobre diabla”, “Salió el sol”, “Dile” y “Dale Don Dale”.

También destacan “Virtual Diva”, “Señor de la noche” y colaboraciones como “Bandoleros”, con Tego Calderón; “Ella y yo”, con Aventura, y “Dutty Love”, junto a Natti Natasha.

Aunque no se ha confirmado cuáles interpretará en su próxima visita, esos temas forman parte de los éxitos con los que ha conquistado a sus seguidores.

El recorrido anunciado también incluye Guatemala, El Salvador y Nicaragua, además de países sudamericanos y varias ciudades de México. Los ticos, por ahora, ya tienen una fecha para marcar en el calendario.