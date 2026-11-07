Tapón enfrenta situación de salud y en Teletica lo mandan para la casa: ¿qué pasará con Mira quién baila?

A dos días de la octava gala de Mira quién baila a Tapón lo sorprendió un problema de salud por el que fue enviado a su casa por la doctora de Teletica.

El cantante requirió atención médica este viernes luego de que Lucía Jiménez, con quien baila en el reality de canal 7, lo encontrara ardiendo en calentura.

Tapón y Lucía Jiménez fueron la pareja ganadora de la pasada gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Jiménez contó que a Tapón lo incapacitaron dejando en el limbo la participación del cantante en el programa del domingo.

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“Manden buenas vibras para el team Tapón a ver qué pasa, amigos”, afirmó Lucía desde el estudio Marco Picado, este viernes.

“Me siento mal”

En un reel que compartió en Instagram, Christian Gómez contó lo mal que se ha sentido en los últimos días. El jueves lo inyectaron por la gripe, pero este viernes se continuó sintiendo mal.

“Esta semana ha estado ruda. Estoy agitado de solo subir esas gradas”, dijo Tapón, quien este viernes tuvo una entrevista en Teletica Radio.

Esto le pasó a Tapón en Mira quién baila

“Me siento mal, legalmente, me siento mal. Creo que voy a tener que ir a que me inyecten, pero tengo que empezar a ensayar ya. Está rudo hoy (viernes), pero bueno, vamos pa’lante”, mencionó.

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Luego no le quedó de otra que ir al médico, quien lo mandó para la casa, suspendiendo sus ensayos de este viernes y su participación en el ensayo técnico rumbo a la gala del domingo.