Maluma revela el sexo de su segundo hijo

Maluma ya tiene una hija, de nombre París, quien ahora será la hermana mayor. (Instagram/Instagram)

Maluma atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. El artista colombiano confirmó recientemente que se convertirá en padre nuevamente junto con su pareja, Susana Gómez, y además reveló que esta vez esperan un niño.

La noticia fue dada durante una entrevista con la revista Billboard, realizada en Medellín, donde el intérprete de música urbana no ocultó la emoción que siente por agrandar su familia.

“¡Es un niño!”, expresó con entusiasmo al hablar sobre la llegada de su segundo hijo.

Maluma reveló el sexo de su segundo hijo

Desde el nacimiento de su hija París, en marzo de 2024, la vida del cantante ha cambiado por completo. Según contó, la paternidad lo ha llevado a enfocarse mucho más en su familia y en disfrutar cada etapa lejos de los excesos y el estilo de vida que antes llevaba.

Maluma también explicó por qué decidió mantener el embarazo en privado durante varios meses. El colombiano aseguró que tanto él como Susana quisieron vivir este proceso de manera íntima, rodeados únicamente de sus personas más cercanas.

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“Ya soy papá y estoy esperando un niño”, comentó el artista, dejando claro que actualmente su prioridad es el bienestar de su hogar.

Con la llegada del nuevo bebé, el cantante asegura sentirse pleno y emocionado por esta nueva etapa familiar que está por comenzar.