Maluma muestra por primera vez a su hija y suelta una bomba que enloqueció a todos

Maluma volvió a sacudir las redes sociales y esta vez no fue por su música, sino por una noticia que nadie vio venir.

Maluma será papá por segunda vez. (Redes/Instagram)

El artista colombiano publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral, donde aparece junto a su hija París y su pareja, la arquitecta Susana Gómez, en un momento familiar lleno de ternura.

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Pero lo que realmente encendió a sus seguidores fue el detalle que confirmó lo que muchos sospechaban: el cantante será papá por segunda vez.

Una foto que lo dijo todo

En la imagen, tanto Maluma como su pequeña hija le dan un beso a la barriga de Susana, dejando claro que la familia está creciendo.

Aunque el artista no escribió un mensaje largo, sí dejó un corazón azul en la descripción, lo que muchos interpretaron como una pista de que podría tratarse de un niño.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de miles de comentarios de felicitaciones, emoción y sorpresa por la noticia.

Además, este fue el primer vistazo público que el cantante da de su hija París, nacida en marzo de 2024, lo que hizo que la reacción fuera todavía más grande.

La paternidad le cambió la vida

Desde que se convirtió en papá, Maluma ha mostrado un lado mucho más familiar y emocional, aunque siempre ha sido bastante reservado con su vida privada.

En distintas entrevistas, el cantante ha reconocido que la llegada de su hija marcó un antes y un después en su vida.

Según ha trascendido en medios como El Espectador, el artista incluso enfrentó momentos complicados a nivel emocional, incluyendo episodios de ansiedad y ataques de pánico a finales de 2024.

Ese proceso coincidió con el nacimiento de París, lo que lo llevó a replantearse muchas cosas en su vida.

Un cambio total en su estilo de vida

El colombiano también ha contado que actividades que antes disfrutaba, como deportes extremos tipo motocross o paracaidismo, ahora las ve con otros ojos.

La razón es clara: su prioridad cambió completamente y ahora pone por encima de todo el bienestar de su hija… y del bebé que viene en camino.

Sin duda, Maluma está viviendo una de las etapas más importantes de su vida, combinando su carrera con una faceta familiar que cada vez toma más protagonismo.