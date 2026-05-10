Historia de fan dejó en shock a los asistentes del concierto de Sebastián Yatra: nadie aguantó las lágrimas

Lo que prometía ser una noche llena de música durante el “Entre Tanta Gente Tour” terminó tocando fibras muy profundas, luego de que una fan protagonizara uno de los momentos más impactantes del concierto de Sebastián Yatra en Parque Viva en La Guácima de Alajuela.

Una fan conmovió a todo el público durante el concierto de Sebastián Yatra. (Jorge Castillo)

Todo empezó como una interacción más entre Yatra y una de sus fan, ya que el cantante empezó a conversar con una joven del público a la que le pidió recomendaciones de lugares para visitar en Costa Rica.

“Acabo de estar en el Arenal, este es uno de los países más lindos… la naturaleza, la gente, el pura vida que se siente. ¿Te parece un buen lugar para venir a escribir canciones?”, le dijo.

Ella mencionó sitios como Puerto Viejo, Limón, Guanacaste y Manuel Antonio, e incluso soltó, entre risas nerviosas, que podía ir a visitarla a su casa.

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Pero lo que vino después cambió por completo el ambiente.

Un momento que paralizó todo

El momento más fuerte fue cuando una fan contó su lucha contra el cáncer. (Jorge Castillo)

Yatra dejó como "loco" a los ticos. (Jorge Castillo)

La joven, identificada como Yulissa Barboza en un video compartido por Backstage Magazine, abrió su corazón frente a miles de personas y contó que hace un año y medio fue diagnosticada con cáncer.

“En ese momento piensas que todo se acabó… recuerdo que dije ‘¿por qué a mí?’. Pensé que no iba a cumplir mis sueños y aquí estoy”, expresó con la voz entrecortada.

Sus palabras hicieron que el silencio se apoderara del lugar.

Barboza también reveló que en medio de ese proceso conoció a su pareja, Mario, quien fue un apoyo clave, pero que lamentablemente falleció.

“Tus canciones me han inspirado mucho… me enamoré, conocí a una persona increíble, que ahora está en el cielo”, dijo, provocando que Yatra no dudara en acercarse a abrazarla.

La joven contó que su pareja luchó hasta el final, pero que llegó un punto en el que ya no había nada más que hacer y pese al dolor, ella decidió seguir adelante.

“Ayer me gradué de la universidad y sé que Mario y todos mis amigos que están en el cielo están orgullosos. Me encanta poder estar acá, contar mi historia y que nuestro amor lo sepa todo el mundo”, dijo, desatando lágrimas en buena parte del público.

Tras escucharla, Yatra le dedicó una canción a ella y a su pareja, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Un concierto que tuvo de todo

Más allá de ese instante, el show fue toda una experiencia para los fans.

Ingrid Tijerino nos contó del show de Yatra. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

Este medio conversó con Ingrid Tijerino, seguidora del artista, quien aseguró que el concierto estuvo a otro nivel.

“El artista llevó a Jay Kabalan, con quien sacó la canción ‘Cucarachero’, y también subió a una niña que venía desde México con su papá. La invitó a cantar ‘Los domingos’ y hasta le contó que iba a verlo en Monterrey”, relató.

Así de emotivo fue el concierto de Yatra.

Además, destacó la cercanía del cantante con el público.

“Este tour tiene dos escenarios, uno en el centro, y él siempre baja a saludar. Es muy humilde, canta cerca de la gente y ahí todo el mundo se vuelve loco”, comentó.

Sin duda, fue una noche cargada de emociones, donde la música pasó a segundo plano durante unos minutos para darle espacio a una historia real que nadie pudo ignorar.