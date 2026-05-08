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Sebastián Yatra: esto es todo lo que debe saber sobre su concierto en Costa Rica

Sebastián Yatra está a pocas horas de presentarse en Costa Rica

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Faltan pocas horas para que Sebastián Yatra se presente en Parque Viva como parte de su gira “Entre Tanta Gente Tour”, un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores.

El concierto se realizará este sábado 9 de mayo y estará abierto para público de todas las edades. Durante el show, el artista interpretará algunos de los temas más exitosos de su carrera.

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Horarios y acceso al evento

La productora informó que las puertas de las plazas de Parque Viva abrirán a partir de las 4 p. m. Allí, los asistentes podrán disfrutar de opciones gastronómicas mediante food trucks y adquirir bebidas antes de ingresar al anfiteatro.

Sebastián Yatra
Sebastián Yatra se presentará en Parque Viva. (AFP/AFP)

El acceso al recinto principal estará habilitado desde las 5 p. m., mientras que el espectáculo se iniciará oficialmente a las 7 p. m.

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En cuanto al ingreso vehicular, los vehículos particulares podrán entrar por los accesos 2 y 4. Las personas que únicamente dejen pasajeros deberán utilizar el acceso 3 para retirarse posteriormente. Por otra parte, los buses privados y busetas ingresarán por el acceso 4.

Entradas y parqueo disponibles

El costo del parqueo será de ₡8.000 y podrá pagarse previamente a través de la página de Parqueate o el mismo día del evento mediante tarjeta o dispositivo Compass.

Además, la producción confirmó que todavía quedan entradas disponibles para quienes deseen asistir al concierto del cantante colombiano por medio de www.eticket.cr.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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