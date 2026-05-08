Sebastián Yatra: esto es todo lo que debe saber sobre su concierto en Costa Rica

Faltan pocas horas para que Sebastián Yatra se presente en Parque Viva como parte de su gira “Entre Tanta Gente Tour”, un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores.

El concierto se realizará este sábado 9 de mayo y estará abierto para público de todas las edades. Durante el show, el artista interpretará algunos de los temas más exitosos de su carrera.

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Horarios y acceso al evento

La productora informó que las puertas de las plazas de Parque Viva abrirán a partir de las 4 p. m. Allí, los asistentes podrán disfrutar de opciones gastronómicas mediante food trucks y adquirir bebidas antes de ingresar al anfiteatro.

Sebastián Yatra se presentará en Parque Viva. (AFP/AFP)

El acceso al recinto principal estará habilitado desde las 5 p. m., mientras que el espectáculo se iniciará oficialmente a las 7 p. m.

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En cuanto al ingreso vehicular, los vehículos particulares podrán entrar por los accesos 2 y 4. Las personas que únicamente dejen pasajeros deberán utilizar el acceso 3 para retirarse posteriormente. Por otra parte, los buses privados y busetas ingresarán por el acceso 4.

Entradas y parqueo disponibles

El costo del parqueo será de ₡8.000 y podrá pagarse previamente a través de la página de Parqueate o el mismo día del evento mediante tarjeta o dispositivo Compass.

Además, la producción confirmó que todavía quedan entradas disponibles para quienes deseen asistir al concierto del cantante colombiano por medio de www.eticket.cr.