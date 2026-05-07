Modelo tico estuvo en el camerino de Chayanne, previo a su concierto en México, y no va a creer lo que le pidió

El modelo y entrenador físico costarricense William Mora vivió una noche inolvidable al tener acceso al camerino de Chayanne previo al concierto que el artista ofreció este 6 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El modelo tico William Mora estuvo con el cantante Chayanne en su camerino previo a su concierto en México. (redes/Instagram)

Mora, quien desde hace varios años desarrolla su carrera en México y ha participado en distintos realities y programas de televisión, tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con el cantante boricua antes de que este saliera al escenario.

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William Mora estuvo en el camerino de Chayanne antes de su concierto en México.

Durante el breve pero especial momento, William no dejó pasar la oportunidad para hacerle una curiosa petición al intérprete de éxitos como “Torero” y “Un siglo sin ti”.

“Estoy con el que tiene el secreto de que nunca envejece, Chayanne. Pásamelo, pásamelo”, le dijo entre risas, haciendo referencia a la eterna juventud que muchos le atribuyen al artista.

William Mora estuvo en el camerino de Chayanne antes de su concierto

Con su característico carisma, Chayanne respondió de inmediato y soltó una frase que provocó carcajadas: “Esa mentirita piadosa también se la creen”.

William asistió al espectáculo acompañado de varias figuras mexicanas, amistades que ha hecho en el medio artístico desde su llegada al país azteca.

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El cantante puertorriqueño continúa con su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026 y tiene previsto presentarse en Costa Rica el próximo 22 de mayo, en el Parque Viva, fecha esperada por sus miles de seguidores en el país.