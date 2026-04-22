¿Se quedó sin entrada para ver a Chayanne? El inesperado anuncio que le devuelve la esperanza a muchos

Chayanne regresará al país el próximo 22 de mayo, con su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour”, en un concierto que se realizará en el estadio Nacional.

Ante la alta demanda de entradas, la producción anunció la apertura de nuevas localidades para ampliar la capacidad del evento.

LEA MÁS: Carlos Rivera confirmó concierto en Costa Rica, esto es todo lo que tiene que saber

Esta decisión permitirá que más seguidores puedan asistir a uno de los espectáculos más esperados del año, el cual promete una puesta en escena de alto nivel.

Chayanne se presentará el próximo 22 de mayo en el Estadio Nacional. (BLieve Entertainment/Cortesía)

Nuevas localidades y precios disponibles

Entre las nuevas opciones se encuentran los palcos con experiencia exclusiva y comodidad premium, así como platea preferencial, que ofrece cercanía privilegiada al escenario. También se habilitaron zonas de sombra preferencial, gradería general y la denominada zona bachata, pensada para quienes desean bailar y disfrutar al máximo cada canción.

LEA MÁS: Cancelan concierto de Maroon 5 en Costa Rica y así se enteraron los fans

Los precios de las entradas ya incluyen cargos por servicio y varían según la ubicación. Los palcos tienen un valor de ₡150.500, la platea preferencial ₡64.500, sombra preferencial ₡51.500, gradería general ₡34.500 y la zona bachata ₡30.000.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma oficial: www.eticket.cr

Un espectáculo lleno de energía

El tour marca el regreso de Chayanne a los escenarios internacionales con un show que combina sus grandes éxitos como “Torero”, “Salomé” y “Dejaría Todo”, junto a nuevas canciones.

La propuesta incluye coreografías, producción visual y una conexión directa con el público, elementos que han caracterizado su carrera artística. Se espera que miles de personas disfruten de una noche única cargada de música y emoción.