Conciertos

Elenco de la Reina del Flow confirmó concierto en Costa Rica para este día

El exitoso universo de La Reina del Flow tendrá un espectáculo oficial en Parque Viva con música y personajes de la serie

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Por Hillary Chinchilla Marín

El fenómeno internacional La Reina del Flow llegará a Costa Rica con un espectáculo oficial en vivo, que se realizará el próximo 10 de octubre en Parque Viva, según confirmó Arceyut Producciones.

Un show inspirado en la exitosa serie

La reina del flow 3 se estrenó en Netflix el 14 de enero con 19 capítulos.
La reina del flow 3 se estrenó en Netflix el 14 de enero con 19 capítulos. (Caracol Internacional/Caracol Internacional)

El evento reunirá música, interacción con el público y a varios de los personajes más reconocidos de la producción colombiana que conquistó Latinoamérica y plataformas digitales.

Entre los protagonistas confirmados destaca Charlie Flow, uno de los personajes más populares de la serie.

Música y experiencia para fans

Según el comunicado oficial, el espectáculo incluirá un recorrido por los temas musicales más conocidos de la serie, en una producción diseñada para que los seguidores vivan de cerca la esencia del universo de La Reina del Flow.

La producción promete combinar emociones, música en vivo y momentos inspirados en la historia que convirtió la serie en un éxito mundial.

La Reina del Flow logró posicionarse durante varias semanas dentro del Top 10 de Netflix en Costa Rica, consolidándose como una de las producciones favoritas del público nacional.

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El fuerte vínculo de los seguidores con los personajes y canciones de la serie ha generado expectativa por la llegada del espectáculo al país.

Entradas y organización

El evento será para todo público y estará a cargo de Arceyut Producciones.

Las entradas saldrán oficialmente a la venta este sábado 9 de mayo mediante la plataforma Smarticket.net.

La Reina del Flow tendrá un espectáculo oficial en Costa Rica.
La Reina del Flow tendrá un espectáculo oficial en Costa Rica. (Cortes/Cortesía)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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