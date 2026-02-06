Carolina Ramírez, protagonista de La Reina del Flow, sorprende al anunciar embarazo a los 42 años

La actriz colombiana Carolina Ramírez confirmó que está embarazada a sus 42 años, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y que ella misma decidió compartir tras varias semanas de silencio en redes sociales.

La protagonista de producciones como La hija del mariachi y La reina del flow reveló que espera a su primer hijo junto a su pareja, Martín Cornide, motivo por el cual había reducido de forma considerable su actividad digital.

La noticia fue dada a conocer tras aparecer como portada de la revista Marie Claire, donde mostró su vientre de embarazo y habló del momento personal que atraviesa. Posteriormente, la actriz compartió un mensaje dirigido a su comunidad, en el que explicó que decidió vivir esta etapa de manera privada durante los primeros meses.

En su publicación, Ramírez señaló que el embarazo llegó en un momento de madurez personal y emocional. La actriz destacó que, a pesar de los retos que puedan surgir, se siente preparada para asumir esta nueva etapa de su vida. Además, subrayó que el proceso ha estado marcado por la calma y la reflexión.

La actriz explicó que su embarazo fue el motivo de su ausencia en redes sociales. (Captura Instagram)

Un cambio de prioridades y una vida más tranquila

La actriz también reveló que actualmente reside en la Riviera Maya, en México, un entorno que ha influido positivamente en su bienestar durante el embarazo. Según explicó, este cambio de residencia ha significado una transformación profunda en sus prioridades, alejándose temporalmente de los sets de grabación.

Otro detalle que llamó la atención es que la pareja decidió no conocer el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento, optando por vivir la experiencia como una sorpresa completa. Tampoco tienen previsto realizar celebraciones tradicionales de revelación de género.

Finalmente, Carolina Ramírez dedicó un mensaje especial a su pareja, resaltando el acompañamiento mutuo y el compromiso compartido en esta nueva etapa que describió como “la más grande aventura” de sus vidas.

