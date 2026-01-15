¿Cuándo salen nuevos capítulos de la tercera temporada de La reina del flow en Netflix?

La historia de Yeimy Montoya y Charly Flow volvió con fuerza a Netflix. La tercera temporada de La reina del flow se estrenó el 14 de enero, con 19 capítulos disponibles de un total de 64 episodios, y en pocas horas se posicionó como número uno en el ranking de series en varios países del mundo, entre ellos Costa Rica.

El esperado regreso de la producción colombiana desató una verdadera fiebre entre los seguidores, muchos de los cuales ya completaron los capítulos habilitados en la plataforma.

Carlos Torres vuelve a interpretar a Charly Flow en una historia marcada por la incertidumbre. (Instagram/Instagram)

Solo una parte de la temporada está disponible

Aunque Netflix liberó el estreno de la tercera temporada, lo hizo de forma parcial. De acuerdo con la información oficial de la plataforma, por ahora solo están disponibles 19 episodios, lo que ha generado expectativa y preguntas entre los fans que esperaban ver la historia completa de una sola vez.

La temporada cuenta con 64 capítulos en total, por lo que todavía falta más de la mitad de la historia por estrenarse.

¿Cuándo salen más capítulos en Netflix?

Según confirmó Netflix, los seguidores de la serie deberán esperar hasta el 9 de febrero para que la plataforma habilite nuevos episodios de la tercera temporada.

Hasta el momento, la compañía no ha detallado cuántos capítulos adicionales se liberarán en esa fecha ni si la temporada se dividirá en más partes antes de completar los 64 episodios.

Un éxito que no pierde fuerza

Charly Flow se muestra más protagonista durante los 19 capítulos que ha mostrado Netflix, debido a la inesperada trama que tomó la serie

Desde su estreno original, La reina del flow se ha consolidado como una de las producciones en español más exitosas de Netflix, y esta tercera entrega confirma su impacto global.

El liderazgo en el ranking de reproducciones en múltiples países demuestra que la historia de venganza, música urbana y redención sigue conectando con la audiencia, que ahora deberá armarse de paciencia para conocer cómo continúa el destino de sus protagonistas.

La reina del flow 3 se estrenó en Netflix el 14 de enero con 19 capítulos. (Caracol Internacional/Caracol Internacional)

