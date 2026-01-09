Teleguía series y películas

El ambicioso plan de Netflix para 2026: regresos esperados y atractivos estrenos

La plataforma de streaming presentó un calendario cargado de estrenos para 2026, con regresos muy esperados, adaptaciones literarias y eventos deportivos en vivo

Por Hillary Chinchilla Marín

Netflix ya definió buena parte de su calendario de estrenos para 2026, un año que estará marcado por el regreso de series consolidadas, nuevas producciones de ficción, adaptaciones literarias y una apuesta cada vez más fuerte por el entretenimiento en vivo.

Estrenos fuertes en el inicio del año

Netflix prepara un 2026 cargado de estrenos de series y películas.

El primer trimestre de 2026 concentrará varios lanzamientos de alto perfil. El 15 de enero se estrenará Agatha Christie: Las siete esferas, basada en la obra de la reconocida escritora británica. Un día después llegará la comedia romántica surcoreana ¿Cómo se traduce este amor?

A finales de enero debutará uno de los títulos más esperados: la temporada 4 de Bridgerton, que estará dividida en dos partes, con estrenos el 29 de enero y el 26 de febrero. En febrero también regresan producciones populares como El abogado del Lincoln (temporada 4, el 5 de febrero) y El agente nocturno (temporada 3, el 19 de febrero).

Series que marcarán el 2026

En marzo, Netflix apostará fuerte con la temporada 2 del animé One Piece (10 de marzo) y la temporada 7 de Un lugar para soñar (12 de marzo). Para los meses siguientes se suman títulos como Devil May Cry (temporada 2, en mayo) y Dulces magnolias (temporada 5, en junio).

Además, la plataforma adelantó una lista de producciones que llegarán “muy pronto” durante el año, entre ellas Avatar: La leyenda de Aang, Emily en París, La diplomática, Los caballeros, la segunda parte de Cien años de soledad y nuevas producciones latinoamericanas como Mal de amores y Santita.

Yerin Ha interpretará a Sophie Beck, el nuevo interés romántico de Benedict Bridgerton en la serie.
Bridgerton regresará con su cuarta temporada dividida en dos partes. (Netflix/Netflix)

Películas y eventos en vivo

En el apartado cinematográfico, 2026 incluirá estrenos como Peaky Blinders: El hombre inmortal, Enola Holmes 3, The Whisper Man y el esperado estreno de Narnia en diciembre.

Netflix también reforzará su oferta de eventos en vivo con transmisiones deportivas de MLB y un Partido de Navidad de la NFL, consolidando su expansión más allá de las series y películas tradicionales.

