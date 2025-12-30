Teleguía

Tercera temporada de La Reina del Flow llegará a Netflix este día de enero con giros inesperados

La exitosa serie colombiana La Reina del Flow estrenará su tercera temporada en enero, con el regreso de sus protagonistas y una historia marcada por la venganza, la música y nuevas amenazas

Por Hillary Chinchilla Marín

La espera terminó para los seguidores de La Reina del Flow. La tercera temporada de la exitosa serie colombiana llegará en enero con una historia cargada de drama, música y conflictos que pondrán en riesgo la estabilidad emocional, familiar y profesional de sus protagonistas.

Yeumy y Chaly tendrán muchas dificultades

La nueva entrega se sitúa cuatro años después de que Yeimy Montoya y Charly Flow lograran consolidar su relación y su carrera musical. Sin embargo, la aparente calma se rompe cuando Mike Rivera, aliado con una red criminal conocida como los Vallejo, ejecuta una venganza que desencadena un evento catastrófico.

Este hecho pone en duda el paradero de la Reina del Flow, mientras Charly enfrenta un escenario de incertidumbre, presión mediática y sospechas legales que amenazan con destruir todo lo que ha construido.

Carolina Ramírez regresa como Yeimy Montoya en la tercera temporada de La Reina del Flow. (Captura Instagram)

Un nuevo rostro en la música

En medio del caos surge Sky, una joven talentosa que sueña con seguir los pasos de Yeimy Montoya. Su aparición no solo llena el vacío musical dejado por la Reina, sino que también amenaza con ocupar el trono y alterar el frágil equilibrio emocional entre los protagonistas.

La llegada de este nuevo personaje promete tensiones, rivalidades y un choque generacional dentro de la industria musical que marcó las temporadas anteriores.

Regresos y una ausencia notable

La tercera temporada contará nuevamente con Carolina Ramírez y Carlos Torres como protagonistas principales, retomando los papeles que los convirtieron en referentes de la televisión latinoamericana.

No obstante, la historia llegará con una ausencia importante: Andrés Sandoval, quien dio vida a Juancho, y no formará parte de esta nueva etapa de la serie, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los fanáticos.

La historia llegará con una ausencia importante: Andrés Sandoval, quien dio vida a Juancho

Fechas de estreno confirmadas

El primer capítulo de la tercera temporada se estrenará el 13 de enero por el canal colombiano Caracol, mientras que el 14 de enero estará disponible en Netflix, permitiendo que la historia llegue a una audiencia internacional.

Con una trama cargada de suspenso, venganza y música, La Reina del Flow promete mantener su lugar como una de las series más vistas de la plataforma.

Nota realizada con ayuda de IA

Carlos Torres vuelve a interpretar a Charly Flow en una historia marcada por la incertidumbre.
