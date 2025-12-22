“El gran diluvio”, la película de Netflix que está dando de qué hablar

La plataforma Netflix sumó a su catálogo la película “El gran diluvio”, una producción que ha captado la atención del público por su relato sobre un desastre natural que pone en peligro a la humanidad, y por el desarrollo de una historia que combina ciencia, drama y metaficción.

Una historia marcada por el desastre

“El gran diluvio” es una película producida por Netflix que combina desastre y ciencia. (Netflix/Netflix)

La cinta presenta a An Na, una científica que se encuentra junto con su hijo Ja-in cuando las noticias informan sobre un choque de asteroides contra el planeta, provocando la inundación de gran parte del territorio mundial. Ante el avance del agua, algunos edificios altos se convierten en la última esperanza de supervivencia.

LEA MÁS: ¿Por qué ver “Avatar: Fuego y Ceniza”? Lo que debe saber antes de ir al cine

La situación se plantea como una solución temporal, ya que el nivel del agua continúa aumentando, reduciendo las posibilidades de salvar a la población.

Ciencia y supervivencia en medio del caos

En medio del desastre, An Na conserva una esperanza adicional: su vínculo con el Instituto Darwin, una institución que lleva años trabajando en la creación de humanos sintéticos.

Durante la inundación, la científica es contactada por Hee Jo, un rescatista que le informa que un helicóptero la recogerá en la azotea de su edificio para trasladarla a un refugio.

A partir de ese momento, An Na y Ja-in emprenden una travesía para llegar al punto de encuentro, mientras el entorno se vuelve cada vez más hostil.

El giro narrativo del final

“El gran diluvio” es una película producida por Netflix que combina desastre y ciencia. (Netflix/Netflix)

El desenlace de “El gran diluvio” revela que An Na no es la madre biológica de Ja-in. El niño es, en realidad, el primer humano sintético creado, puesto bajo el cuidado de la científica para estudiar el desarrollo de vínculos emocionales.

Aunque la investigadora desarrolla sentimientos reales por él, al llegar a la azotea se le informa que no existe un refugio y que el plan consiste en enviarla sola en un cohete con el disco duro que contiene la información de Ja-in. Ante esto, An Na solicita que el menor la acompañe, petición que es rechazada.

LEA MÁS: Muere Rachael Carpani, actriz de NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

La historia concluye revelando que toda la película es una simulación, que muestra el último día de la científica y su intento por salvar al niño; de fallar, el proceso se reinicia.

La cinta es tendencia en varios países, incluido Costa Rica, donde lidera el top 10.

Nota realizada con ayuda de IA