Muere Rachael Carpani, actriz de NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

La actriz australiana Rachael Carpani, conocida por su trabajo en la serie NCIS: Los Ángeles, murió a los 45 años, informó su familia a través de un comunicado difundido este lunes, aunque su fallecimiento ocurrió una semana atrás.

Comunicado de la familia

Rachael Carpani falleció a los 45 años tras una larga batalla contra una enfermedad crónica. (Tomadas de X/Tomadas de X)

La noticia fue compartida por Georgia Carpani, hermana de la actriz, mediante una publicación en redes sociales que incluía un mensaje firmado por sus padres, Tony y Gael Carpani.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció de forma inesperada pero tranquila tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, en la madrugada del domingo 7 de diciembre”, señaló el comunicado.

La familia informó que el funeral será un acto privado, programado para el viernes 19 de diciembre, y solicitó privacidad durante el proceso de duelo.

Una carrera entre Australia y Estados Unidos

Rachael Carpani alcanzó notoriedad por su papel de Jodi Fountain en la serie australiana McLeod’s Daughters, donde participó entre 2001 y 2009. Posteriormente, desarrolló una carrera internacional con apariciones en producciones estadounidenses.

Formó parte de series como NCIS: Los Ángeles, The Glades, Against the Wall y Home and Away, además de películas como Triángulo (2009), junto a Liam Hemsworth, y El camino de regreso (2020), con Ben Affleck.

Su último trabajo en televisión fue en Home and Away, durante la temporada 2024.

Su lucha contra la enfermedad

La familia de Rachael Carpani solicitó privacidad durante el proceso de duelo. (Tomadas de X/Tomadas de X)

En 2021, Carpani reveló que fue hospitalizada de urgencia por un fuerte dolor abdominal y que debió someterse a una cirugía. Más adelante, habló abiertamente sobre su diagnóstico de endometriosis y adenomiosis, enfermedades que le provocaron dolor crónico durante más de dos décadas.

La actriz utilizó sus redes sociales para visibilizar estas condiciones de salud, así como para pronunciarse sobre temas sociales como el cambio climático, la violencia doméstica y conflictos internacionales.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre colegas y seguidores, quienes destacaron su talento, activismo y cercanía con el público.

