Cantante Roberto Carlos sufrió accidente de tránsito durante grabación y fue hospitalizado de emergencia

El cantante brasileño Roberto Carlos estuvo involucrado en un accidente automovilístico durante la grabación de un programa especial

Por El Universal / México / GDA y Hillary Chinchilla Marín

Lo que debía ser una jornada habitual de grabación televisiva terminó en un accidente automovilístico que involucró al cantante brasileño Roberto Carlos, quien fue trasladado a un hospital de manera preventiva tras el incidente ocurrido la mañana de este domingo.

Falla mecánica durante la grabación

Una falla de frenos provocó el accidente de Roberto Carlos. (Archivo)

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales del artista, el percance ocurrió mientras se realizaba el rodaje de un programa especial de fin de año. En el comunicado se detalló que el intérprete de “Detalles” conducía su automóvil, un Cadillac, cuando se presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que impactara contra tres vehículos del equipo técnico.

Tras el accidente, Roberto Carlos y otras tres personas fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Gramado, únicamente como medida preventiva. El equipo del cantante aclaró que ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.

“Fue ingresado en el hospital y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, señala el comunicado difundido por el entorno del artista.

El equipo calificó el hecho como un “pequeño accidente” y confirmó que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud. Asimismo, se reiteró que sus actividades profesionales no se verán afectadas.

Roberto Carlos tiene previsto regresar a los escenarios mexicanos en 2026 como parte de su gira mundial, con presentaciones programadas en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Oaxaca y la Ciudad de México.

Nota realizada con ayuda de IA

