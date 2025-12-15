Teleguía Farándula

Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras grave caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, reapareció públicamente al regresar a su país tras permanecer casi un mes hospitalizada

Por El Universal / México / GDA y Hillary Chinchilla Marín

La modelo Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en Miss Universo 2025, reapareció públicamente en silla de ruedas tras regresar a su país, luego de permanecer casi un mes bajo atención médica en Tailandia, debido a una hemorragia intracraneal provocada por una fuerte caída durante el certamen.

Regresó a Jamaica bajo supervisión médica

El accidente de miss Jamaica ocurrió durante las competencias preliminares.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a miss Jamaica 2025 siendo trasladada en silla de ruedas a su llegada al aeropuerto, lo que generó impacto y preocupación entre seguidores y medios locales por su estado de salud.

Según información del periodista Damion Mitchell, Gabrielle Henry fue recibida por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica. Posteriormente, fue trasladada a un hospital privado donde permanece bajo la supervisión de un neurólogo.

Así ocurrió el accidente en Miss Universo 2025

Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras grave caída en Miss Universo 2025
Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras grave caída en Miss Universo 2025 (El Universal/El Universal)

La Organización Miss Universo informó mediante un comunicado oficial que cubrió la totalidad de los gastos médicos, de rehabilitación, alojamiento y manutención tanto de la modelo como de su madre y hermana durante su estancia en Tailandia.

En el documento se detalló que el accidente ocurrió durante las competencias preliminares, cuando Gabrielle Henry sufrió una caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata.

“Henry sufrió una caída grave que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, señaló el certamen.

Actualmente, la modelo continuará su proceso de recuperación en Jamaica, acompañada por su familia y bajo atención médica especializada.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

