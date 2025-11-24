Miss Universo da importante anuncio sobre la salud de miss Jamaica

La organización Miss Universo comunicó que la doctora Gabrielle Henry, representante de Jamaica, se encuentra en buen estado de salud y pronto será dada de alta luego de la aparatosa caída que sufrió durante la preliminar en traje de gala.

Atención inmediata y discreción médica

Gabrielle Henry está fuera de peligro, informó Miss Universo.

La organización informó que, desde el momento del accidente, se activaron protocolos de atención urgente. Personal del concurso ingresó al escenario para asistirla, coordinó su traslado al hospital y acompañó a la familia durante todo el proceso.

Miss Universo reiteró que se mantiene una estricta discreción sobre los detalles de su diagnóstico por respeto a la concursante y a su familia. La información específica sobre su estado será comunicada únicamente cuando su familia lo autorice o cuando la propia Gabrielle Henry lo considere oportuno.

En su declaración, la organización señaló que se tomaron medidas adicionales a los protocolos estándar, incluyendo evaluaciones de especialistas y un monitoreo sostenido para asegurar la claridad sobre su condición.

Evolución positiva y apoyo total

La organización del certamen le ha dado todo el acompañamiento a la miss Jamaica. (Instagram/La Nación)

El comunicado también confirmó que Miss Universo ha asumido todos los gastos, incluidos alojamiento, traslados, acompañamiento y boletos de avión para la familia de la candidata. Tras cuatro días de evaluación médica, la institución aseguró que los problemas surgidos fueron atendidos con éxito gracias al equipo de salud.

El último informe médico confirma que Gabrielle Henry está fuera de peligro y “próxima a ser dada de alta”, lo que representa una evolución favorable tras el accidente que generó preocupación entre los seguidores del certamen.

La organización lamentó las especulaciones que han circulado en redes y reiteró que su prioridad ha sido la recuperación de la candidata jamaicana.

