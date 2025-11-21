Hermano de Mahyla Roth le dedicó mensaje lleno de orgullo tras finalizar Miss Universo

Mahyla Roth en el Miss Universo 2025 (redes/Instagram)

La familia de Mahyla Roth también levantó la voz para demostrarle cuánto la admira, luego de que se confirmara que la tica no logró avanzar más allá del Top 30 de Miss Universo 2025.

Su hermano menor, Samuel Roth, publicó un mensaje que tocó corazones en redes y dejó claro que, para ellos, Mahyla ya es una reina en todo el sentido de la palabra.

“Mahyla, no lo pudiste hacer mejor. Te amamos y siempre serás nuestra reina”, escribió con enorme cariño.

El joven además destacó que su hermana logró algo que pocas veces se ve: “unir a todo un país” detrás de un mismo sueño.

Los papás de Mahyla Roth y su hermano Samuel vieron la final del Miss Universo 2025 en Grupo Moreno en Pavas. (redes/Instagram)

Planes perfectos

También aprovechó para recordar que, aunque los resultados no siempre coinciden con lo que uno espera, “los planes de Dios son perfectos”, y que para su familia ella sigue siendo la mejor.

Mahyla Roth republicó el mensaje que le dejó su hermano al terminar el Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Roth también recalcó el impacto positivo que Mahyla dejó dentro y fuera del escenario.

“Inspiraste a muchos, ese siempre fue el objetivo y lo será”, afirmó antes de despedirse con un tierno “Con cariño, tu bro”.

Un mensaje sencillo, pero poderoso, que refleja el amor y la admiración que la rodean en este momento tan importante de su vida.

Mahyla anunció que regresará a Costa Rica este domingo 23 de noviembre y que quiere que la vayan a recibir al aeropuerto a eso de las 7:30 a.m. y que lo que más desea es reunirse con su familia y ver a sus perros.