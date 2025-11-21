Mahyla Roth revela qué sintió al escuchar el nombre de Costa Rica en el top 30

Aunque no logró avanzar más allá del top 30, la guapísima Mahyla Roth salió de la final de Miss Universo 2025 con la frente en alto y el corazón inflado de orgullo.

La tica conversó con el canal ¡Opa!, dueño de la franquicia Miss Universe Costa Rica, minutos después de terminar la gala en Tailandia, y ahí se soltó contando todo lo que vivió en ese escenario que la puso frente al mundo.

Miss Costa Rica Mahyla Roth brillo en el Miss Universo 2025 al quedar en el top 30. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Mahyla, aún con el maquillaje intacto, pero con los ojos llenos de emoción, dijo que escuchar el nombre de Costa Rica entre las 30 mejores del planeta fue un momento que jamás olvidará.

“Es un sentimiento indescriptible”, aseguró.

“Sentía a 5 millones de costarricenses conmigo, gritando muy fuerte Costa Rica. Me siento agradecida con Dios por esta oportunidad y por poder hacer historia, porque después de cinco años volvemos al top y Costa Rica volvió a sonar internacionalmente”, expresó.

Experiencia inolvidable

La limonense aprovechó para agradecer las madrugadas de los ticos, los votos, los mensajes y el apoyo incondicional que recibió desde que inició la competencia internacional.

“Siempre los llevo en mi corazón y siempre voy a estar por y para ustedes”, afirmó con cariño.

Así salió Mahyla Roth en su traje de baño en Miss Universo 2025. (Miss Universo/Miss Universo)

Sobre la experiencia completa del concurso, Mahyla no dudó en describirla como “inolvidable”. Desde el día que llegó a Tailandia, contó que vivió jornadas cargadas de ensayos, actividades y convivencia con candidatas de todas partes del mundo, además de una noche final que catalogó como “todo un espectáculo”.

Pero lo que muchos quieren saber es: ¿Qué sigue ahora para la reina de Costa Rica?

Entre risas, la guapa confesó que aún no tiene claro cuál será su primer paso tras el concurso, pero dejó una pista que emocionó a más de uno.

“Hay muchos planes… quién sabe si me ven incursionando en televisión, por ahí en algún lado”, dijo dejando la puerta bien abierta para un nuevo reto en su carrera.

Mahyla Roth logró clasificar en el top 30 en el Miss Universo 2025. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Por lo pronto, Mahyla regresa al país con una clasificación histórica, con el premio de la más fotogénica, el amor de un país entero y la promesa de que lo mejor está por venir.