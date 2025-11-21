Farándula

Directora del Miss Universo Costa Rica se pronuncia tras lo que sucedió con Mahyla Roth en el Miss Universo 2025

Mahyla Roth solo avanzó a la primera de tres rondas clasificatorias del concurso de belleza que se llevó a cabo en Tailandia

Por Manuel Herrera

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica, se pronunció este jueves luego de que Mahyla Roth solo avanzara a una de las tres rondas clasificatorias del Miss Universo 2025.

La tica sonaba con fuerza para llegar lejos en la competencia internacional de belleza, pero al final su trabajo solo le alcanzó para clasificar al “top 30”, quedando muy atrás de sus intenciones de entrar, al menos, al “top 5”.

Tras ese resultado, Ramírez recurrió a sus redes sociales y externó lo que piensa sobre eso.

“Gracias, Costa Rica. Hoy podemos decir con el corazón en alto que ya somos ganadores ante el universo. Brillamos con fuerza propia. Hicimos un trabajo HONESTO, hecho con dedicación, entrega y amor profundo por nuestra tierra.

“Nuestros valores hablaron por nosotros: son inigualables, son inquebrantables y hoy quedaron escritos en la historia. Sintámonos orgullosos, porque ante el universo nos presentamos como un país grande, digno y lleno de luz”, afirmó.

Mahyla, por su parte, no se ha pronunciado.

