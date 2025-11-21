“Una corona no hace a una reina”: El emotivo mensaje de los padres de Mahyla Roth tras quedar fuera del Top 12

Los padres de Mahyla Roth le enviaron un mensaje a su hija, luego de quedar fuera del grupo de 12 finalistas de Miss Universo.
Este jueves, Mahyla avanzó al top 30 y desfiló en traje de baño, pero al escoger a las 12 finalistas, la costarricense quedó fuera y no pudo obtener el título que se le ha negado a Costa Rica durante 71 años, el tiempo que tiene nuestro país de participar en el mediático concurso.
Don Peter Roth y doña Estela Benavides se mostraron orgullosos del trabajo que hizo su hija en el certamen de belleza, que se llevó a cabo en Tailandia.
El mensaje de los padres de Mahyla Roth
Doña Estela Benavides, madre de miss Universe Costa Rica, manifestó lo siguiente:
“Estamos muy orgullosos, creo que Mahyla hizo algo maravilloso, que es representarnos muy dignamente. Considero que una corona no hace a una reina y creo que Mahyla se ha comportado como una reina, nos ha dejado muy en alto, y nos ha unido como país.
“Creo que portar una corona es importante, pero es más semillita que vaya dejando y mi hija quedará para la historia. Estoy muy agradecida con el pueblo de Costa Rica y con cada persona que estuvo ahí, con oraciones, mensajes, y eso lo valoramos muchísimo. Esperamos recibirla con mucho amor”, afirmó.
Don Peter también brindó unas hermosas palabras para la niña de sus ojos.
“Mahyla es una ganadora, la amamos y estamos superorgullosos de ella y yo sé que hizo un gran trabajo. Sé que Mahyla lo dio todo, somos una familia unida, ella sabe que la apoyamos, estamos con ella, te amamos muchísimo”, dijo su padre.