“Una corona no hace a una reina”: El emotivo mensaje de los padres de Mahyla Roth tras quedar fuera del Top 12

Los padres de Mahyla Roth le enviaron un mensaje a su hija, luego de quedar fuera del grupo de 12 finalistas de Miss Universo.

Este jueves, Mahyla avanzó al top 30 y desfiló en traje de baño, pero al escoger a las 12 finalistas, la costarricense quedó fuera y no pudo obtener el título que se le ha negado a Costa Rica durante 71 años, el tiempo que tiene nuestro país de participar en el mediático concurso.

Don Peter Roth y doña Estela Benavides se mostraron orgullosos del trabajo que hizo su hija en el certamen de belleza, que se llevó a cabo en Tailandia.

LEA MÁS: Este fue el mensaje que Mahyla Roth envió a su madre antes de salir al escenario en Miss Universo

Peter Roth y Estela Benavides, padres de Mahyla Roth le dedicaron hermosos mensajes a su hija, al no seguir en Miss Universo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje de los padres de Mahyla Roth

Doña Estela Benavides, madre de miss Universe Costa Rica, manifestó lo siguiente:

“Estamos muy orgullosos, creo que Mahyla hizo algo maravilloso, que es representarnos muy dignamente. Considero que una corona no hace a una reina y creo que Mahyla se ha comportado como una reina, nos ha dejado muy en alto, y nos ha unido como país.

LEA MÁS: Mahyla Roth deslumbra en pasarela de traje de baño del Miss Universo y actriz mexicana dijo esto sobre la tica

“Creo que portar una corona es importante, pero es más semillita que vaya dejando y mi hija quedará para la historia. Estoy muy agradecida con el pueblo de Costa Rica y con cada persona que estuvo ahí, con oraciones, mensajes, y eso lo valoramos muchísimo. Esperamos recibirla con mucho amor”, afirmó.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica no pudo avanzar al grupo de 12 finalistas de Miss Universo. Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Don Peter también brindó unas hermosas palabras para la niña de sus ojos.

“Mahyla es una ganadora, la amamos y estamos superorgullosos de ella y yo sé que hizo un gran trabajo. Sé que Mahyla lo dio todo, somos una familia unida, ella sabe que la apoyamos, estamos con ella, te amamos muchísimo”, dijo su padre.